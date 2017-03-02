Tavus kuşu hırsızları kamerada

Konya'da bir evin bahçesinden değeri yaklaşık 15 bin lira olan tavus kuşu, cins tavuk ve hindileri çalan hırsızlar kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'da bir evin bahçesinden değeri yaklaşık 15 bin lira olan tavus kuşu, cins tavuk ve hindileri çalan hırsızlar kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz şubat ayında merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Alakaya Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Emekli 3 çocuk babası Mehmet Bağseven (61), 11 yıldır hobi olarak baktığı cins kümes hayvanlarını beslemek için kümese geldi. Kümesin kapısını açan Bağseven, 6 tavus kuşunun, 10 cins tavuğunun ve 3 hindisinin olmadığını fark etti. Dışarı çıkan Bağseven, tavukların kümese giriş çıkış yaptığı küçük kapının kilidinin kırıldığını gördü. Bağseven, bunun üzerine polisi arayarak yaklaşık 15 bin lira değerindeki hayvanlarının çalındığı ihbarında bulundu.

Kümes çevresine takılan güvenlik kameraları ise hayvan hırsızlarını kaydetti. Kümesten hayvanları çalan şahısların önce bir otomobille sokağa girdiği görülüyor. Ardından araçtan inen şüpheliler, daha önce gelerek açısını değiştirdikleri güvenlik kamerasının açısının değişip değişmediğini kontrol ediyor. Açının değişmediğini gören şüpheliler, duvardan atlayarak bahçeden içeri giriyor. Hırsızlık zanlıları, daha sonra cins kümes hayvanlarını çalmak için kümesin önüne geliyor. Kümesin kapısını açmaya çalıştıkları esnada şüphelilerden biri güvenlik kamerasını fark ederek arkadaşına gösteriyor ve arkadaşı güvenlik kamerasını indiriyor. Şüphelilerin kümese girdikten yaklaşık 30 dakika sonra ellerindeki çuvallarla duvardan atladığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.



"11 YILDIR HOBİ OLARAK BESLİYORDUM"

Hobi olarak tavus kuşu ve cins kümes hayvanı besleyen Mehmet Bağseven, 18 Şubat tarihinde bahçesine gittiğinde tavus kuşlarının çalındığını gördüğünü söyleyerek, "Benim burada kameralarım vardı 7-8 tane, bunların hepsini görememişler, 1-2 tanesini görmüşler. Ve işe başlamışlar. Saat 02.38'de sokağa siyah bir araba giriyor. Farlarından dolayı arabanın plakasını tespit edemedik, ama arabanın markasını tespit ettik. Arabadan sonra iki maskeli şahıs geliyor, duvardan atlıyor. Kümesin kapısına geliyorlar, kapıyı sağından solundan zorluyorlar. Açamayacaklarını anlayınca burayı görüntüleyen bir kamera var. Onu fark ediyorlar, buraya gelip bu kamerayı yok ediyorlar. Ondan sonra kümesin arka tarafına geçiyorlar. Buradaki küçük kapıdan kilidi zorlayarak içeriye giriyorlar. O kıymetli hayvanlarımı çuvala doldurup tekrar buradan gidiyorlar" şeklinde konuştu.

(Mustafa Beşer - İsmail Bulut/İHA)