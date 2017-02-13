13.02.2017 10:23 Tavuk yumurtası üretiminde büyük artış

Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılının Aralık ayı 'Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı.

Kesilen tavuk sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Aralık ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 65 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 azaldı.

Tavuk eti üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aralık ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 13,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.



