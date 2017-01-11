11.01.2017 12:24 Tavşanlı'da beyaz bayrak sevinci

Yalova'nın Altınova ilçesinin Tavşanlı beldesinde, Şehitlik İlkokulu beyaz bayrak almaya hak kazandı. Yalova'nın Altınova ilçesinin Tavşanlı beldesinde, Şehitlik İlkokulu beyaz bayrak almaya hak kazandı.



Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol dahilinde Tavşanlı Şehitlik İlkokulu gerekli kriterleri yerine getirerek beyaz bayrak sertifikası almaya hak kazandı. Okul idarecileri ve öğrenciler, törenle bayrak ve sertifikalarını aldı. Okulda düzenlenen törene Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar katıldı.

