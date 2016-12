31.12.2016 09:14 Tatvan'dan iki sporcu Bursaspor'un alt yapısına transfer oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinden iki genç sporcu Bursaspor'un altyapısına transfer oldu.



Türkiye Akademi Gelişim Ligi U15 yaş kategorisinde ilk yarıyı lider kapatarak ve iki sezondur altyapıdaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Tatvan 1514 Spor Kulübü'nde futbol oynayan milli oyuncular Murat Dinç ve Kadir Üzel, Bursaspor'a bağlayan resmi imzayı attı. Transfer öncesi sporcular Murat Dinç, Kadir Üzel ve Tatvan 1514 Spor Kulüp Başkanı Vedat Çoban ile birlikte kendilerine katkı sunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'u ziyaret ettiler. Sporcuları makamında kabul eden Başkan Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada spora ve sporcuya destek sunmaya devam edeceklerini söyledi.



Tatvan'dan iki sporcunun Bursaspor gibi köklü ve başarılı bir kulübün altyapısına transfer olmasının son derece önemli bir başarı ve sevindirici bir haber olduğunu kaydeden Başkan Aksoy, her iki sporcuya spor hayatlarında başarı dileğinde bulunurken, transferde emeği bulunan Tatvan 1514 Spor Kulüp Başkanı olan Vedat Çoban'a da katkılarından ötürü teşekkürlerini iletti.



Tatvan 1514 Spor Kulüp Başkanı olan Vedat Çoban ise, başarının meşakkatli ve uzun süreli bir eğitim sürecinin ürünü olduğuna vurgu yaparak, "Sporcularımız için üç büyük kulüpten de teklif alındı ancak konu ile ilgili Belediye Başkanımız sayın Fettah Aksoy ile yaptığımız istişare neticesinde çocuklarımız için en doğru ve en sağlıklı kararın Bursaspor olacağı kararına vardık. Bu anlamda, altyapıdan ülke futboluna sayısız yıldızlar yetiştiren Bursa Spor gibi büyük bir camiaya futbolcu kazandırmak kulübümüz için büyük bir onurdur. İki yıl önce çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek amacıyla bu yola çıktık. Bunu başarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu başarının gizli kahramanları çocuklarımızın iyi şartlarda spor yapmalarını sağlayan, çocuklar üzerinde çok emeği olan Belediye Başkanı Sayın Fettah Aksoy ve bir dönem önceki Tatvan Kaymakamı sayın Murat Erkan'dır. Her ikisine de şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim. Ayrıca her iki sporcumuza da spor hayatlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.