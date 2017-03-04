Tatvan'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen çok sayıda sözde flama ile bir adet tabanca ve bir adet av tüfeği ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen çok sayıda sözde flama ile bir adet tabanca ve bir adet av tüfeği ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından ilçeye bağlı Tosunlu Köyü mevkiinde yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen iki adet sözde PKK bayrağı ile PKK'yı simgeleyen flama ve bezler, bir adet dürbün, bir adet av tüfeği ve bir adet tabanca ile mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin adliyeye sevk edildiği ve tekrar ifadesi alınmak üzere 3 kişinin serbest bırakıldığı, bir kişinin mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi. (Hakan Okay / İHA)
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