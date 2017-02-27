Tatlıses'ten Erdoğan'a 'başkan'lı doğum günü mesajı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 63 yaşına basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 63 yaşına basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Tatlıses, fotoğrafa "Yeni bir gün, yeni bir Pazartesi... Hava burada güzel, inşallah sizin için de, memleketim için de güzel bir hafta olur. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın cumhurBAŞKAN'ım, Allah size sağlıkla uzun bir ömür versin. Sizin için ve Türkiye için her şey iyi olsun inşallah. Ben Türkiye'm ile iftihar ediyorum ve burada doğduğum için çok şanslı görüyorum kendimi, milletimi seviyorum... Benim dualarım sizinle, sizinde dualarınız benimle olsun inşallah...!!!" notunu iliştirdi. Mesajda cumhurbaşkanı ifadesinin başkan kısmının büyük yazıldığı görüldü.
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