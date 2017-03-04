Tatlıses, Bodrum sezonunu açtı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul'un yoğunluğundan kaçarak Bodrum'a tatile geldi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul'un yoğunluğundan kaçarak Bodrum'a tatile geldi.

Sabah saatlerinde Bodrum'a gelen İbrahim Tatlısesin'in ilk işi Bitez Mahallesinde açtığı Tatlıses çiğköfte şubesini ziyaret etmek oldu. İlk kez dükkanına gelen Tatlıses müşterilerle bizzat ilgilendi. Dükkanının önünde bir süre müşterilerle oturan Tatlıses güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı. Yaklaşık 1 saat Tatlıses çiğ köfte şubesinin önünde oturan İbrahim Tatlıses, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oldukça neşeli olan Tatlıses hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.

(Eren Ayhan/İHA)