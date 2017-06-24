Tatilciler gitti, İstanbul'da yollar boş kaldı

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler İstanbul'dan ayrılınca, yoğunluk yaşanan yollar boş kaldı. Cumartesi günleri yoğunluk yaşanan kentte trafiğin bugün yüzde 1 olduğu görüldü.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler İstanbul'dan ayrılınca, yoğunluk yaşanan yollar boş kaldı. Cumartesi günleri yoğunluk yaşanan kentte trafiğin bugün yüzde 1 olduğu görüldü.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler dün İstanbul'dan ayrıldı. Cumartesi günleri yoğunluk yaşanan kentte adeta in cin top oynadı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) verilerine göre yüzde 1 olarak görüldü. E-5 Karayolunda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, metrobüs durakları ise boş kaldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)