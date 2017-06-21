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Tatilciler Bodrum'a gelmeye başladı
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Tatilciler Bodrum'a gelmeye başladı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatilciler otelleri ve turistlik tesisleri doldurmaya başladı. Emniyet güçleri güvenliği en üst düzeye çıkarırken, uçaklar ve otobüsler ilçeye ek seferler koydu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatilciler otelleri ve turistlik tesisleri doldurmaya başladı. Emniyet güçleri güvenliği en üst düzeye çıkarırken, uçaklar ve otobüsler ilçeye ek seferler koydu.
Ramazan Bayramı'na 4 gün kala tatilciler Bodrum'a akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların bayram ve yaz tatilini bir arada geçirmek için ilçeye giriş yapmaya başladı. Hafta sonu tatili ile birlikte 5 günlük bayram tatilini 9 güne çıkarmak isteyen vatandaşlar erkenden Bodrum'a akın etmeye başladı. Tatilin gelmesini dört gözle bekleyen turizmciler ise şimdiden gelen tatilcilerle otelleri yarı yarıya doldurdu. Ramazan Bayramı boyunca en büyük yoğunluğun başta Bodrum olmak üzere, Fethiye ve Marmaris gibi tatil yörelerinde yaşanacağı düşünülüyor. Muğla'nın sahil ilçelerini yaklaşık 3 ila 4 milyon arasında tatilcinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.

UÇAKLAR EK SEFER KOYDU
Bayram tatili boyunca yaklaşık 1 milyonun üzerinde yerli turisti ağırlamayı planlayan Bodrum'a uçak firmaları ve otobüs firmaları ek seferler koymaya başladı. Milas-Bodrum Havaalanına, iç ve dış hatlardan gelecek uçaklara yaklaşık 100 ek sefer ilave edileceği belirtildi. Uçak biletlerinin günler önceden tükenmesi nedeniyle havayolu şirketleri tarafından ek seferlerin daha da artırılabileceği öğrenildi. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum seferlerine ek otobüsler koyduklarını bildirdi.

GÜVENLİK EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI
Muğla'nın sahil kesiminde jandarma ve emniyet güçlerince güvenliği en üst düzeye çıkarılırken, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe giriş çıkışlarında üst düzey güvenlik önlemleri almaya başladı. 24 saat boyunca Bodrum giriş ve çıkışlarında nöbete başlayan jandarma ve polis ekipleri, ilçeye giriş yapan tüm araçları didik didik kontrol ediyor. Kimlik sorgusu yapan ekipler ilçeye kontrollü giriş sağlıyor. Kendi otomobilleriyle tatile gelen vatandaşlar ise jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinden memnun olduklarını ve güvenli bir tatil için böyle uygulamaların gerektiğini söyledi.

OTELLER EĞLENCELERE BAŞLADI
Ramazan ayı nedeniyle Bodrum'da turizmin tam anlamıyla açılmaması, turizmcilere karamsar bir tablo çizdirmişti. Ramazan Bayramı'nın gelmesine günler kala turizmciler bayram programlarını hazırladı. Tatilcilerin gelmesiyle birlikte yüzü gülmeye başlayan otel ve turistlik tesis yöneticileri bayram ve sonrasında Bodrum'un yerli ve yabancı turist akınına uğrayacağını tahmin ediyor. Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Mehmet Tutunay, bayram tatiline günler kala otellerinin yüze 80 doluluk oranına ulaştığını söyleyerek, "Bodrum yine bayramı dolu geçirecek. İnşallah turizmcilere faydalı olur. Bu bayram beklentimiz çok güzel. Bayrama sayılı günler kala otel doluluklarımıza baktığımızda yüzde 80'i buluyor. Geçen seneye kıyasen bu yıl daha iyi bir ambiyans görünüyor. Türk misafirimiz ağırlıklı ama bu yıl Ortadoğu misafirlerimiz de çok fazla. Güzel bir bayram tatili turizmcileri bekliyor. Bodrum turizmi gecen seneye göre daha iyi gidiyor. Sadece biraz daha son dakika gelişmeleri oluyor. Misafirlerimiz normalde 1 veya 2 ay önceden rezervasyon yaptırırlardı. Bu yıl ise 1 hafta ila 2 hafta önceden rezervasyon yaptırıyorlar. Bu turizmi geliştirmek adına sürekli reklam ve tanıtım çalışmaları yapıyoruz hem kendi otelimiz adına hem de Bodrum turizmi adına yurt içi ve yurt dışında tanıtımlara ağırlık veriyoruz. Ramazan Bayramı boyunca misafirlerimize çok güzel bir organizasyon hazırladık. Gelecek olan misafirlerimize geleneksel Türk bayramını yaşatacak sürprizlerimiz olacak. Bayram tatili boyunca Türk sanatçılarımız sahne alacak. Fatih Ürek, Cem Belevi, Tuba Özerk ve Sinan Erkoç sahne alacak. Şimdiden vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI
Turizm sezonunun haziran ayında kötü gitmesi esnafın da moralini bozmuştu. Bayram tatilinin gelmesine 4 gün kala tatilcilerin ilçeye gelmesiyle esnafında yüzü gülmeye başladı. Şimdiden dolan Bodrum sokakları esnafı heyecanlandırdı. Gündoğan sahilinde midye restoran sahibi Şehmuz Özay ise şimdiden tatilcilerin geldiğini ifade ederek, "Ramazan Bayramı'ndan çok umutluyuz, hazırlıklarımızı yaptık. Bayram tatili için Bodrum'a vatandaşlar gelmeye başladı. İnşallah bu bayram çok güzel geçecek. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.
(Eren Ayhan /İHA)

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