06.02.2017 09:42 Tatil bitti: Ders zili yeniden çaldı

Yarıyıl tatili sona erdi, okullar yeniden açıldı. Yarıyıl tatili sona erdi, okullar yeniden açıldı.

23 Ocak'ta başlayan sömestrin sona ermesiyle yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen bugün yeniden ders başı yaptı. Okulların açılması, başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde trafik yoğunluğuna arttırdı.

Eğitim-öğretim yılı, 9 Haziran Cuma günü sona erecek

15 günlük aranın ardından okuluna ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerin mutlu olduğu görüldü. Okulun ilk gününde ders başı yapan öğrencilerden bir tanesi, "Gezdik. eğlendi. özledim okulu. 4'üncü sınıftayım" dedi. başka bir öğrenci ise, "Bugün ilk günümüz bu okulda sevinçliyiz" dedi.



