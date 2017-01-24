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Tatbikat nefes kesti
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Tatbikat nefes kesti

Kütahya'da İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, 'Arama Kurtarma Doğal Afet Olaylarına Müdahale ve Kış Tatbikatı' düzenlendi.

Kütahya'da İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, 'Arama Kurtarma Doğal Afet Olaylarına Müdahale ve Kış Tatbikatı' düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı eğitim alanında düzenlenen tatbikat için toplanan arama ve kurtarma ekipleri, senaryo gereği ormanda kaybolan ve bir çukura düşen vatandaşı bulmak için çalışma yaptı. İz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, uzman ekiplerce bulunan yaralı vatandaş mahsur kaldığı yerden çıkarılarak kar aracıyla ambulansa götürüldü.
Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, komutanlık koordinasyonuyla icra edilen tatbikata jandarma asayiş timleri, AFAD, UMKE, belediye ve il özel idaresi uzman ekiplerinin katıldığını söyledi.
Uğur, "Tatbikat kapsamında Kütahya ili genelinde yoğun kış ve doğa şartlarında meydana gelen veya gelebilecek kaybolma ve yardım taleplerine en kısa sürede doğru müdahale tekniklerinin personele öğretilmesi ve bilinçlendirilmesi ile vatandaşa yönelik arama-kurtarma ve müdahale hizmetlerindeki etkinliğin artırılması, ilgili kuruluşların koordine ve işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir" dedi.

"TEMENNİMİZ SİZLERE HİÇ GÖREV ÇIKMAMASI"

Tatbikatın, koordinasyon halinde yapılan arama kurtarma çalışmalarının etkinliğini arttırması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Her kurum ve kuruluşun hem personel hem de araç gereç olarak sahip olduğu imkanların toplamı Kütahya'nın bu konudaki gücüdür. Dolayısıyla bizler, hiç istemediğimiz bu tür olaylarda bu gücün farkında olmalıyız. Diğer kuruluşların da birbirlerinin hangi imkana sahip olduğu konusunda fikir sahibi olmaları lazım. Bu tatbikatlar önemli; hem gücümüzü bilmek, hem de birlikte hareket edip ihtiyacı olan vatandaşa en kısa sürede ulaşmak için sizin gayretinize ihtiyacımız var. Kurtarma faaliyetiniz esnasında kullanılan AFAD'a ait özel donanımlı kurtarma aracı 8x8 amfibik 81 ilimize verilen ve çok önemli manevra kabiliyetine sahip, karda, suda yürüyebilen bir araç. Çok kısa süre olmasına rağmen ülkede 46 olaya müdahalesini ve yaklaşık 80 vatandaşımızı kurtardığını biliyoruz. 8x8 amfibik araç sayesinde gidemediğimiz yerlere talep ettiğimiz helikopter sayısı yüzde 80 oranında azaldı. Bu hepimizin gücü. Buradaki imkanlar yalnızca bir kuruluşa ait değil, bizim toplam imkanlarımız. Amacımız devlet olmanın gereği olarak yaralı veya kurtarılmayı bekleyen vatandaşa en kısa sürede ulaşmak, bunu da ortak hareket ederek yapacağız. Temennimiz sizlere hiç görev çıkmaması ancak bu sizin birlik içerisinde yürüttüğünüz faaliyetlere, çalışmanıza engel bir durum değil. Burada birbirinizi tanıyıp güvenerek çalışmanız lazım" diye konuştu.
(Hüseyin Efe / İHA)


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