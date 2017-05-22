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Taşınan Zeynel Bey Türbesi'ne ziyaretçi akını
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Taşınan Zeynel Bey Türbesi'ne ziyaretçi akını

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden Ilısu Barajı suları altında kalmaması için geçtiğimiz günlerde taşınan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli turistler, henüz ziyarete açılmayan türbeyi görmek için, kilometrelerce mesafe kat ederek, ilçeye geliyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden Ilısu Barajı suları altında kalmaması için geçtiğimiz günlerde taşınan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli turistler, henüz ziyarete açılmayan türbeyi görmek için, kilometrelerce mesafe kat ederek, ilçeye geliyor.
Ilısu Barajı yapımının devam ettiği Hasankeyf'te, sular altında kalmaması için geçtiğimiz günlerde 192 tekerlekli özel bir platformla, bulunduğu yerden 2 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanındaki Kültür Parkı'na taşınan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yerli turistler, henüz ziyarete açılmayan türbeyi görmek için, kilometrelerce mesafe kat ederek, ilçeye geliyor.

"TÜRBEYİ GÖRMEK İÇİN GELDİK"
Türbeyi görmek için Van'ın Erciş ilçesinden geldiğine anlatan Cafer Şahan, türbenin taşınmasını televizyonlarda canlı izlediğini ve Ramazan ayı öncesi görmek için geldiğini belirtti. Şahan, "Türbenin yeni yeri çok güzel, çok beğendik. Erciş'ten geldik ve geldiğimiz gibi ilk Zeynel Bey Türbesi'ni ziyaret etmek istedik. Ama Hasankeyf'e gelmişken diğer tarihi eserleri de gezeceğiz" dedi.
Diyarbakır Silvan ilçesinden gelen Sabri Sezik, türbe yerinin değiştirildiğini öğrendikten sonra görmek istediğini ve bunun için Hasankeyf'e geldiğini dile getirdi.

"ÇOK GÜZEL BİR YERE ALMIŞLAR"
Mersin'den gelen Medine Güçlü, eşinin türbenin taşınmasını televizyonda gördüğünü ve bunu görmek için Hasankeyf'e geldiklerini ifade ederek, "Aslen Diyarbakırlıyım türbeyi çok güzel bir yere almışlar. Her yerden görünüyor. Türbenin taşınma işlemi Türkiye'de yapılan bir ilkti. Gurur verici ve türbeyi yeni yerinde görmek için Hasankeyf'e geldik" diye konuştu.
Eşi Mehmet Güçlü, Hasankeyf ilçesindeki tarihi yerleri gezmek ve Zeynel Bey Türbesi'ni görmek için geldiklerini kaydederek, "Türkiye'de ilk defa bu ağırlıkta bir eser bütünsel olarak taşındı. Çok güzel oldu. Az ilerde de asma köprülerimiz var oraları da gezeceğiz" ifadelerinde bulundu.

"HAYAL BİLE EDİLEMEZDİ"
İnşaat mühendisi Hüseyin Güçlü de, yaklaşık 3 gün önce Mersin'den Diyarbakır'a geldiklerini ve buradan da türbeyi yeni yerinde görmek için Hasankeyf'e geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'de ilk olan bir projeydi. Bin 100 ton ağırlığındaki bir kitleyi dokusunu bozmadan bir yerden başka bir yere taşınması benim gibi bir inşaat mühendisi için hayal bile edilemezdi. Burada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum çok güzel bir projeyi başarıyla tamamladılar."

"HER YERDEN ZİYARETÇİLER GELİYOR"
Hasankeyf Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ise, Zeynel Bey Türbesi'ni yeni yerinde görmek için Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini belirterek, şunları söyledi:
"Türbeyi eski yerinde bu kadar ziyaretçinin geldiğine şahitlik etmemiştim. Ama taşındıktan sonra Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Özelikle Ramazan ayı öncesi Türbeyi görmeye gelenlerin sayısı daha fazladır. Türbe tam olarak yeni yerine oturtulmadı. Etrafındaki 400 ton ağırlığındaki beton kütlenin sökülmesinden ve altındaki krikoların çıkarılmasından sonra türbe tam olarak ziyaretçilere açılacak."
Öte yandan, Zeynel Bey Türbesinin korunması için yeni yerinde güvenlik kulübesi de inşa ediliyor. Türbe 24 saat boyunca korunacak.
(Mehmet Şükrü Yıldırım - Osman Arslan / İHA)

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