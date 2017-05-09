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Taşeron işçilere kadro müjdesi!
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Taşeron işçilere kadro müjdesi!

Taşeron kadro için son dakika haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Müezzinoğlu taşeron kadro düzenlemenini kısa süre içinde hükümet gündemine alınacağını söyledi.

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 4-5 bakan tarafından hazırlanan taşeron kadro düzenlemesinin hükümetin gündemene gelmek üzere olduğunu açıkladı. 

Hükümet ayrıca emekliler ve çocuklu memurlara ilişkin de bir dizi düzenmeleyi harekete geçiriyor. Emeklilerin promosyon ödemeleri bu ay tamamlanıyor. Memur annelere yarı zamanlı çalışma hakkı hayata geçiyor.

ÖDEME BU AY TAMAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 8 milyon 648 bin emeklinin promosyonu aldığını belirterek, "Yaklaşık 3.5 milyara yakın bir rakam promosyon olarak geldi. Şimdi bu son ayda diğer kalan 3 milyonluk bir kitlemiz bu ayı bekliyor" dedi.

MEMUR ANNE 1 AY İÇİNDE TAMAM

Memur annelerin yarı zamanlı çalışma hakkını düzenleyen yönetmeliğin geçen haftaki Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açıldığını ifade eden Müezzinoğlu, "Benim imzamla zaten gitmişti, ama biz de imzaladık. Muhtemelen Başbakanımız imzaladı veya imzalayacaktır, sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yani 1 ayın içinde hayata geçmiş olacak" şeklinde konuştu.

TAŞERON İŞÇİ

Bakan Müezzinoğlu, taşeron çalışanların durumuyla ilgili yol haritasını önümüzdeki günlerde şekillendireceklerini kaydetti. Başbakan Yardımcısı başkanlığında 4-5 bakan tarafından hazırlanan yol haritasını hükümete getireceklerini anlatan Müezzinoğlu, "Önümüzdeki günlerde şekillendirip yapacağız" dedi.

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