Tartıştığı kocasını bıçakladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak yaraladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Uzun Mehmet Mahallesi Kahya Kadiroğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Elif ve Ömer A. (36) çifti bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında Elif A. korkutmak amacıyla savurduğu bıçak kocasının sırtına denk geldi. Yaralanan Ömer A. yakınlarının yardımı ile önce özel hastaneye ardından da ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer A. ifadesinde yaralamanın kaza ile olduğunu belirterek tartıştığı eşinden şikayetçi olmazken olay hakkında inceleme başlatıldı.

(Vedat Kılıç / İHA)