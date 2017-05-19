Tartıştığı kardeşini öldürdü

Adana'da, ağabeyi tarafından tabancayla vurulan 43 yaşındaki Korkmaz Yurul hayatını kaybetti.

Adana'da, ağabeyi tarafından tabancayla vurulan 43 yaşındaki Korkmaz Yurul hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi 4181 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Korkmaz Yurul(43) 1 hafta önce Muş'dan ağabeyi Savaş Yurul'un(50) evine geldi. Gece saatlerinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Savaş Yurul tabancasını çıkartıp 4 el kardeşi Korkmaz Yurul'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Korkmaz Yurul olay yerinde hayatını kaybetti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Sarhoş olduğu öne sürülen Savaş Yurul, olayın ardından evden aşağı inerek bekledi. Polis ekipleri Savaş Yurul yakalayıp gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye / İHA)