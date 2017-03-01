Tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan uyruklu kadın, 2 yıldır birlikte yaşadığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan uyruklu kadın, 2 yıldır birlikte yaşadığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Manavgat Sanayi Sitesi ek bloklar 2013 Sokak'ta bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir demir doğrama atölyesinde çalışan Salim Sarıkaya, 2 yıldır Side-Kemer'de birlikte yaşadığı Kırgızistan uyruklu Aıgul N. ile akşam birlikte mangal yakıp içki içmeye başladı. Bir süre sonra iş yerine arkadaşları M.K ve A.K ile kadın arkadaşları geldi. İçerek sohbet etmeye devam eden Salim Sarıkaya ile Aıgul N. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Aıgul N., Sarıkaya'yı bıçakladı. Diğer arkadaşları araya girmeye çalışsa da Aıgul N. bıçağı saplamaya devam etti.

Ağır yaralanan ve arkadaşları tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Salim Sarıkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Aıgul N. ile olay yerinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Salim Sarıkaya'nın cenazesi Manavgat Devlet Hastanesinde Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(Arif Kaplan/İHA)