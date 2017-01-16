16.01.2017 18:51 Tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir genç, iddiaya göre tartıştığı kız arkadaşı tarafından karnından bıçaklanarak öldürüldü. Denizli'nin Çameli ilçesinde bir genç, iddiaya göre tartıştığı kız arkadaşı tarafından karnından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çameli ilçesi Yeni Mahalle'de bir eğlence mekanında çalışan T.B. (24) ile erkek arkadaşı Turgut Aydın (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile T.B., erkek arkadaşını karnından bıçakladı. Aydın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Erkek arkadaşını bıçaklayan T.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Zekican Şenkaya /İHA)

