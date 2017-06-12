Yozgat'ta bir kişi, tartıştığı dayısını bıçaklayarak öldürdü.

Yozgat'ta bir kişi, tartıştığı dayısını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşayan Tarık Ü. (26), geldiği Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Kaplıca Mahallesi'nde dayısı Metin V. (44) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Çıkan kavgada Tarık Ü., dayısını bıçakladı. Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırılan Metin V., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kardeşi Tayfun Ü., akrabaları Hayati Ü., Aykut Ü. ve Mehmet Ü. ile birlikte kaçmak isterken yakalanan Tarık Ü., emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.

(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)