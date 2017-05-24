Tartıştığı ağabeyini öldürdü

Gaziantep'te bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Gaziantep'te bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yavuz A. (21) ve Cemil A. (24) kardeşler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu evin mutfağından bıçak alan Yavuz A. ağabeyi Cemil'e saldırdı. Göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Cemil A. bir yakınının aracı ile özel bir hastaneye kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cemil A. hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay sonrası kayıplara karışan Yavuz A. kısa sürede suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yavuz A. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, hayatını kaybeden ağabeyinin cesedi ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(Orhan Erkılıç/İHA)