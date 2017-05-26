Tartışmalara son vermek için 'hilal gözlemi' yapıldı

Batman Müftülüğü, Ramazan ayının başlangıcıyla tartışmaları sonlandırmak için ilgili gök bilimcilerle birlikte 'Hilal Gözlemi' yaptı.

Batman Müftülüğü, Ramazan ayının başlangıcıyla tartışmaları sonlandırmak için ilgili gök bilimcilerle birlikte "Hilal Gözlemi" yaptı.

Mezopotamya Astronomi Derneği ile Batman Müftülüğünün ortaklaşa yaptığı hilal gözlemi Kıra Dağı'nda gerçekleşti. Teleskoplarla yapılan gözleme Batman İl Müftüsü Erhan Turgut'ta katıldı. Mezopotamya Astronomi Derneği başkanı Mahmut Tekeş, her yılın tartışmalı konusu olan ve bir ay boyunca ekranlarda hilal göründü mü, görünmedi mi? tartışmalarını sonlandırmak için gözlem yaptıklarını belirterek, "Dün bir gece gözlemi yaptık ve hilal yeni ay evresinde olduğu için görünmedi. Bugün hilalin birinci günü ve çok ince ufka çok yakın ama ufkumuz tamamıyla bulutlarla kapalı olduğu için göremiyoruz. Hilal şu an gökyüzünde ama bulutlardan dolayı göremiyoruz. İlerleyen saatlerde Jüpiter ve Satürn gezegenlerini de gözlemleyeceğiz" dedi.

(Mehmet Şükrü Yıldırım- Osman Arslan / İHA)