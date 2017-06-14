Tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü, 6 yaralı
Erzincan'ın Oğulcuk köyünde tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü. Olayda 2 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Erzincan'ın Oğulcuk köyünde tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü. Olayda 2 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Erzincan merkeze bağlı Oğulcuk köyünde tarlada çalışan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişinin üzerine yıldırım düştü. Ali Işık ile kardeşi Özlem Işık hayatını kaybederken 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. (Abdullah Aslan /İHA)
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