Tarkan sahneye yerin altından çıktı

Megastar Tarkan'ın 'Tarkan Zamanı' konserleri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde başladı. Konsere ünlü isimlerde katılarak Tarkan şarkılarını dinledi.

Her yıl heyecanla beklenen ve her biri birbirinden coşkuyla geçen Geleneksel Açıkhava Konserleri kapsamında Megastar Tarkan, yeni albümü ve 10'uncu albümü olan 'On' albümüyle hayranlarıyla buluştu. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde ilk olarak bu akşam sahneye çıkan Tarkan, kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla uzun sürenin ardından buluştu. Biletlerin tamamının tükendiği konserde alan tıklım tıklım dolarken, hayranları büyük bir heyecanla Tarkan'ı bekledi. Tarkan'ı bekleyen hayranları bu esnada telefonları ile fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Konsere güzel sunucu Çağla Şikel, usta oyuncu Selçuk Yöntem, Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Demet Şener ve çok sayıda davetli katıldı.

Nefesler tutulduğu esnada Tarkan hayranlarının çoğu cep telefonlarını çıkartarak kayda girdi. Ardından çığlıklar ve alkışlar eşliğinde sahnenin perdeleri açılmaya başlandı. Daha sonra Tarkan müzik ve sis dumanları eşliğinde sahneye geldi. Yeni albümden 'Yolla' şarkısıyla konsere başlayan Tarkan, birbirinden güzel dans şovlarıyla da hayranlarını kendinden geçirdi.



KONSERLER DEVAM EDECEK

Tarkan şarkılarını seslendirdiği esnada hayranları da o anları cep telefonlarına kaydetti. Megastar Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Konserleri'nde 1-2-4-5-8-9-10 Temmuz tarihlerinde hayranlarıyla buluşacak. Megastar, fizy işbirliğinde, Atlantis Yapım - Project Medya organizasyonuyla gerçekleşecek olan Tarkan Fizy Konserleri serisinde, merakla beklenen yeni albümünde yer alan şarkıların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.

Sahneye yerin altından çıktı

Sahne performansı ile göz dolduran Tarkan, sahnede ilk olarak 'Yolla' isimli şarkısını seslendirdi. Şarkının çalınmaya başlaması üzerine hayranları meraklı gözlerle mega starı aradı. Sahneye bir anda kurulan platforma ile yerin altından çıkan Tarkan, büyük bir heyecan yarattı.

