Tarkan konserini 'beleş tepe'den izlediler

Tarkan'ın birçok ünlü ismin de katıldığı Harbiye'deki konserine giremeyen vatandaşların konseri 'beleş tepe'den ücretsiz olarak izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tarkan'ın birçok ünlü ismin de katıldığı Harbiye'deki konserine giremeyen vatandaşların konseri "beleş tepe"den ücretsiz olarak izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Megastar Tarkan'ın "Tarkan Zamanı" konserleri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde başladı. Konseri izleyenler arasında birçok ünlü isim de yşer aldı. Binlerce kişinin katıldığı konsere bilet bulamayan ve bilet alamayan vatandaşlar ise, Tarkan'ı izlemek için "beleş tepe"ye yerleşti. Konseri ücretsiz izleyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

(İsmail Coşkun - Harun Basat / İHA)