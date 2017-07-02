Tarkan konserini 'beleş tepe'den izlediler

Tarkan'ın birçok ünlü ismin de katıldığı Harbiye'deki konserine giremeyen vatandaşların konseri 'beleş tepe'den ücretsiz olarak izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Tarkan'ın birçok ünlü ismin de katıldığı Harbiye'deki konserine giremeyen vatandaşların konseri "beleş tepe"den ücretsiz olarak izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Megastar Tarkan'ın "Tarkan Zamanı" konserleri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde başladı. Konseri izleyenler arasında birçok ünlü isim de yşer aldı. Binlerce kişinin katıldığı konsere bilet bulamayan ve bilet alamayan vatandaşlar ise, Tarkan'ı izlemek için "beleş tepe"ye yerleşti. Konseri ücretsiz izleyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. (İsmail Coşkun - Harun Basat / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.