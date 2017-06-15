Tarkan'ın yeni albümü '10' çıktı

Tarkan'ın '10' adını verdiği yeni albümü çıktı. Albümde toplam 14 şarkı bulunuyor.
Tarkan'ın '10' adını verdiği yeni albümü çıktı. Albümde toplam 14 şarkı bulunuyor. Tarkan yeni albümü '10' ile piyasada fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. 2010'da "Adımı Kalbine Yaz" ile dinleyicisinin büyük beğenisini alan Tarkan'ın onuncu albümü '10' müzikseverlerle 15 Haziran'da buluştu. Megastar'ın 14 şarkısının yer aldığı yeni albümü "10"da, kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serdar İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor. Tarkan'ın yeni albümü 10'da yer alan şarkılar şunlar: "1.YOLLA Söz: Tarkan Müzik: Tarkan - Ozan Çolakoğlu 2.ÇAY SİMİT Söz - Müzik: Gülşah Tütüncü 3.BENİ ÇOK SEV Söz: Günay Çoban Müzik: Serkan İzzet Özdoğan 4.BEN SENİN Söz - Müzik: Sezen Aksu 5.ÇOK AĞLADIM Söz: Ayça Z. Aydın (Miya) Müzik: Murat Matthew Erdem 6.HER ŞEY FANİ Söz - Müzik: Sezen Aksu 7.KEDİ GİBİ Söz - Müzik: Tarkan 8.HODRİ MEYDAN Söz - Müzik: Tarkan 9.BİZ ÇOCUKKEN Söz: Günay Çoban Müzik: Tarkan 10. BAL KÜPÜ Söz: Günay Çoban Müzik: Tarkan 11. ACIMASIZ Söz - Müzik: Nazan Öncel 12. SEVDAM TEK NEFES Söz: Aysel Gürel Müzik: Tarkan 13. O SEVİŞMELER Söz - Müzik: Ümit Sayın 14. AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR Söz - Müzik: Tarkan".
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