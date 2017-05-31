Tarkan, Fizy'nin yeni yüzü oldu

Müzik platformu Fizy'nin yeni marka yüzü Megastar Tarkan oldu.
Müzik platformu Fizy'nin yeni marka yüzü Megastar Tarkan oldu. Türkiye'nin en büyük dijital müzik platformlarından Fizy'nin yeni marka yüzü Türk pop müziğinin Megastarı Tarkan oldu. Edinilen bilgiye göre anlaşma için imzalar kısa bir süre önce atıldı. Anlaşmayla Fizy, Megastar'ın yeni albümünün sponsoru oldu. Tarkan da Fizy için Harbiye Açık Hava'da birden fazla konser verecek.
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