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Tarkan'dan Cem Yılmaz'a yanıt
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Tarkan'dan Cem Yılmaz'a yanıt

Mega star Tarkan 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısını, 'Arif Işık' karakteriyle seslendiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı kutlayarak başarılar diledi.

Mega star Tarkan "Kuzu Kuzu" adlı şarkısını, "Arif Işık" karakteriyle seslendiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı kutlayarak başarılar diledi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın merakla beklenen yeni sinema filmi Arif V 216'dan ilk görüntüler geldi. Filmde mega star Tarkan'ın "Kuzu Kuzu" adlı parçasının Cem Yılmaz'ın canlandırdığı "Arif Işık" tarafından seslendirildiği görülüyor. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Tarkan ise sosyal medya hesabından yorum yaptı. Tarkan, "Yolun açık olsun ArifV216... Sevgili Cem Yılmaz ve emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyor, bol şans ve başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.

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