Tarkan 1 haftada 7 milyon kez dinlendi

Megastar Tarkan'ın yeni albümü '10'u, dijital müzik platformu fizy'den dinlendi. 22 Haziran'da ücretsiz çevrimiçi platformda yayınlanan Tarkan'ın yeni şarkıları, ilk 24 saatte 818 bin, 1 haftada 7 milyon dinlenme rakamına ulaştı.
Megastar Tarkan'ın yeni albümü '10'u, dijital müzik platformu fizy'den dinlendi. 22 Haziran'da ücretsiz çevrimiçi platformda yayınlanan Tarkan'ın yeni şarkıları, ilk 24 saatte 818 bin, 1 haftada 7 milyon dinlenme rakamına ulaştı. Dünya, Türkiye'nin Megastarı Tarkan'ın yeni albümü '10'u, Türkiye'nin en popüler dijital müzik platformu fizy'den dinledi. Yapılan açıklamada, 22 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak çevrimiçi dinlemeye açılan Tarkan'ın yeni albümündeki şarkılar, ilk 24 saatte 818 bin kez tıklandı. Platformdan, Tarkan'ın '10' albümündeki tüm şarkılar ilk hafta 7 milyon kez dinlenme rakamına ulaştığı belirtilirken, aboneler 6 gün içinde toplam 22.6 milyon dakika, Tarkan'ın '10' albümündeki şarkıları dinlediği kaydedildi. Albüm dinlemeye açıldığı gün, 14 şarkının tümü fizy top 100 listesindeki ilk 20 içerisinde yer aldığı bildirildi. Dijital platformlar üzerinden ilk kez fizy'de 20 sevenlerine ulaşan Tarkan'ın yeni klibi 'Yolla' ise toplam 696 bin kez izlendi. Ayrıca 'Yolla' platformda en çok izlenen klip unvanına sahip oldu.
TÜRKİYE'DEN EN ÇOK İSTANBUL'DA DİNLENDİ Dünya listelerini de sallayan Tarkan'ın yeni şarkılarının Türkiye'de en çok dinlendiği il İstanbul olarak yer aldı. Albüm daha sonra sırasıyla en çok Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep ve Mersin'de dinlendi. Dinlenme oranına göre '10' albümündeki şarkıların sıralaması şöyle; Yolla Beni Çok Sev Çay Simit Ben Senin Çok Ağladım Her Şey Fani Kedi Gibi Hodri Meydan Biz Çocukken Bal Küpü Sevdam Tek Nefes Acımasız O Sevişmeler Affedin Bizi Çocuklar
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