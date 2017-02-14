14.02.2017 10:19 Tarım- ÜFE Ocak ayında yüzde 9 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,51 arttı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,51 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı 'Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım - ÜFE), 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 2,86 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 9,18, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 8,25 ve balıkçılıkta yüzde 22,41 artış gösterdi. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 17,74, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,10 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,21 artış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 36,77 arttı

Alt tarım gruplarından; çeltik yüzde 6,47, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 4,53, artış gösterirken, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 8,61 azalış gösterdi.



