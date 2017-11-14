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Tarım-ÜFE Ekim'de yükseldi
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Tarım-ÜFE Ekim'de yükseldi

Tarım-ÜFE Ekim ayında yüzde 1,78 arttı

Tarım-ÜFE Ekim ayında yüzde 1,78 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ekim ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,19 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 10,02 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,85 ve ormancılık ürünlerinde yüzde 2,47 artış, balıkçılıkta ise yüzde 1,99 azalış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TEK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER ANA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,73, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,43 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,26 artış olarak gerçekleşti. Alt tarım gruplarından; lifli bitkiler yüzde 11,20, çeltik yüzde 5,63 ve diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2,90 artış gösterirken, turunçgiller yüzde 21,95, tropikal ve sub-tropikal meyveler yüzde 7,83 ve yağlı meyveler yüzde 1,23 azalış gösterdi.
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