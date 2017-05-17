Tarım Kredi'de 'VIP işe alım' istifa getirdi

Daha önce genel müdürün aldığı 100 bin TL'lik maaş nedeniyle uzun süre tartışmaların yaşandığı Tarım Kredi Kooperatiflerinde bu sefer de 'VIP işe alım' sonrasında yaşanan istifa krize neden oldu.

Daha önce genel müdürün aldığı 100 bin TL'lik maaş nedeniyle uzun süre tartışmaların yaşandığı Tarım Kredi Kooperatiflerinde bu sefer de 'VIP işe alım' sonrasında yaşanan istifa krize neden oldu.

Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı başvurusu başladı. Kooperatife bağlı 17 bölge birliğine toplam 500 personel alımı gerçekleştirecek olan kuruluş, ziraat mühendisi, kooperatif görevlisi ve müfettiş yardımcısı pozisyonlarında istihdam yapacak.

Personel alım süreci devam eden tarım sektörünün en önemli kuruluşlarından olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin Bulgaristan'daki şirketine genel müdürün talimatı ile çalışan iki kişinin işten çıkartılarak, yerlerine yakını olan nişanlı bir çiftin işe alınmak istenmesi kuruluşta tartışmalara neden oldu. Hiçbir tecrübesi olmayan nişanlı çiftin işe alınmasında ısrar edilince şirketin İcra Kurulu Üyesi Ekrem Eraslan yönetime sert bir dilekçe yazarak istifa etti.

Tarım Kredi Kooperatiflerine sınavla personel alınırken, bağlı şirketlere ise hiçbir sınav yapmadan genel müdür ve Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile istenildiği kadar personel alınması mümkün. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Bulgaristan'daki Trakya Dış Ticaret şirketine genel müdürün talimatı ile nişanlı bir çiftin işe alınmak istenmesi tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Bu alıma şirketin İcra Kurulu Üyesi Ekrem Eraslan, şirketin personel ihtiyacının bulunmadığını ve bu personel alımının şirketin mali yapısına sıkıntı vereceğini belirterek karşı çıktı. Ancak, alım konusunda ısrar edilince bir istifa dilekçesi vererek görevinden ayrıldı.

Erarslan'ın istifa dilekçesi ise şöyle:

"15 Mart 2015 tarihinden bu yana görev yaptığım, 2016 yılında çalışma arkadaşlarımızla kara geçirdiğimiz ve 2017 ilk üç ayı itibariyle yıllık kar hedefini aşmış olduğumuz Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluşu Trakya Dış Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğinden ve icra kurul üyeliğinden; şirkette ihtiyaç olmadığı, şirketin işleyişine ve mali yapısına sıkıntı vereceği halde, şirketin iş alanı ile ilgisi olmayan nişanlı bir çiftin, şirkette uzun zamandan beri çalışan yetkin ve yeterli iki personelin yerine koşullara göre yüksek ücretle işe alınmasını çalıştığım kuruma ve çalışan diğer personele karşı haksız bir tutum olarak gördüğümden, bu durumun sahip olduğum değerlere, hayatım boyunca mücadele ettiğim davanın prensiplerine aykırı bulduğumdan ve bu hakkaniyete aykırı yanlış tutumun görev yaptığım şirkette uyarılarıma rağmen ısrarla sürdürülmesine ortak olmak istemediğimden, şahsımın ücret ve imkanları artırılmasına, kişisel hiçbir sorunun olmamasına rağmen, değerlerime sadık kalmak, vicdanı bir yük taşımamak ve ahiret yurdunda mesuliyet taşımamak için istifa ediyorum."

