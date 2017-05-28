Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolunun 22. kilometresinde meydana gelen olayda, tarım işçilerini taşıyan 38 EZ 199 plakalı kamyonet Sarımsaklı kavşağına geldiğinde, sürücü Yusuf Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Kazada, kamyonetin arkasında bulunan tarım işçilerinden Muazzez D. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yusuf Y., (45), Mehmet D. (15), Tuğçe D. (17), Solmaz S. (32), Asuman C. (31), Fulya D., Songül A. (32), Eşe A. (37), Meryem T. (53), Kefriban S. (36), Rüfeyda S., Esme D., Hacer K. (31), Seyhan T. (25), Fadime D. (50), Mürsel K. (32), Serpil S., Çağla D. (24), Zeliha D., Hanım Ç., Altun G. ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile çeşitli özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.

