'Tarihin en geniş katılımlı Deaflympics'i olacak'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 18-30 Temmuz arasında Samsun'da düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarının tarihin en geniş katılımlı Deaflympics'i olacağını belirterek, "Muhteşem bir açılış töreni yapacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bir televizyon programının canlı yayın konuğu oldu. 18-30 Temmuz arasında Samsun'da düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ve Bakanlığın yaz döneminde gençlere yönelik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıç, Samsun'un ev sahipliği yapacağı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na çok kısa bir zaman kaldığını belirterek, tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından oyunların Türkiye'den alınması için yurt dışında lobi yapıldığına dikkat çeken Kılıç, "15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbe girişiminin olduğu günden 3 gün sonra 18 Temmuz 2016'da 1 yıl kala organizasyonu yaptık. 1 sene sonra da burada inşallah Samsun'da, Türkiye'de bu organizasyonu yapacağız dedik. O arada Türkiye'den bu organizasyonu almak için çok uğraşanlar oldu. Farklı ülkelerden olanlar oldu, Amerika gelmeyeceğiz dedi önce, İngiltere gelmeyeceğiz dedi, sonra hepsi bunda kararlarını değiştirdiler" dedi.



"OYUNLAR TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK KATILIM SAMSUN DEAFLYMPICS 2017'DE OLACAK"

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na 96 ülkeden katılım olacağını bildiren Bakan Kılıç, "Şu anda katılım en üst seviyede. Daha önce oyunlar tarihinde bu kadar yüksek katılım olmadı. 3 binden fazla sporcu gelecek. Kafilelerle birlikte sayı artacak. Uluslararası federasyonun yeni seçimi de Türkiye'de yapılacak. Bu Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kabul edilen bir organizasyon, onun için olimpiyat oyunları ismi kullanılabiliyor. Muhteşem bir açılış töreni yapacağız. İnşallah tüm spor camiası ve Türkiye'den vatandaşlarımız da Samsun'a gelecek. Şu an Samsun'da büyük bir heyecan var, maskotumuz Samsun'da geziyor, farklı illerde de gezecek. İnşallah Samsunumuza hem sportif anlamda hem turizm anlamında hem tanıtım anlamında büyük katkısı olacak. Türkiye'nin bu dönem içerisinde yapacağı önemli organizasyonlardan birisi. 21 branşta yapılacak olan oyunlarda ilk kez golf branşı Samsun'da olacak. İlk kez bir sporcu köyü yapılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtları kullanılacak. Altyapımız zaten en iyi şekilde olduğu için ekstra bir şey yapmamıza gerek yok" diye konuştu.

Kılıç, Bakanlığın tatil döneminde gençlere yönelik hizmetleri hakkında da bilgi verdi. Çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla 81 ilde her yıl düzenlenen yaz spor okullarında eğitimlerin başladığını ifade eden Bakan Çağatay Kılıç, "Tüm illerimizdeki spor yaz okullarına geçen sene 1 milyon 400 bin kardeşimiz katıldı. Bu sene hedefimiz 1 buçuk milyonu geçmek. Bu tabi terörün ve uyuşturucunun mücadelesinde çok önemli bir faaliyet. Yani sportif anlamda faaliyetler içerisinde olan kardeşlerimiz orada sosyalleşiyor, spor faaliyetini yapıyor ve oradan da ciddi anlamda aslında gelecekle alakalı bazen yetenekleri de keşfedildiğinden dolayı ülkenin geleceğine katkı sağlıyorlar" şeklinde konuştu.

Türkiye genelindeki 36 gençlik kampında faaliyetlerin ücretsiz olduğunun altını çizen Bakan Kılıç, şunları söyledi:

"Gençlik kamplarımız 2005'te 5'ti, 2012'de 12'ydi, şu an 36 kampımız oldu. Bu sene hedefimiz 120 bin gencimizi ağırlamak. Faaliyetler ücretsiz olarak yapıldığından dolayı çok büyük başvuru var. 10 Temmuz'a kadar başvurularımız devam ediyor kamplarımız için. Biz bunları Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber yapıyoruz. Örneğin, yaz Kur'an kurslarında aynı zamanda sportif faaliyetleri de beraberce yapıyoruz. Yani Kur'an kursu eğitimi bittikten sonra doğrudan spora götürüyoruz ve orada o faaliyetlerle devam ediyor. Özellikle terör örgütünün aktif olmaya çalıştığı bölgede yoğun bir spor faaliyetiyle gençlerimizi onların alanlarından uzak tutuyoruz. Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da yeni kamplarımızın inşası var, bunların sayısını çoğaltıyoruz. Farklı şehirlerden gelen 120 bin öğrencimizin, gencimizin bir araya geldiği kamplar olacak. İnşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor."



"TERÖRLE NASIL MÜCADELE EDİYORSAK, UYUŞTURUCUYLA DA AYNI ŞEKİLDE ETMELİYİZ"

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak etkin bir rol oynadıklarını kaydeden Bakan Kılıç, "Özellikle antrenörlerimize biz yoğun bir eğitim verdik. Bin 300 tane antrenöre uyuşturucuyla bağımlılık eğitim, yani mücadele eğitimi, önleme eğitim verildi. Cezaevlerinde olan genç kardeşlerimiz işte Kapılar Kapanmasın Projesi'yle onların eğitimine katkı verdik. Sportif faaliyetlerle de gençlerimizi ve çocuklarımızı farklı şekillerde sosyal aktiviteler içerisinde bulundurup, bunlardan uzak tutmak için çalışıyoruz. Gençlik kamplarımızın kullanımında onlara yardımcı oluyoruz. Özellikle ailelerimize çok büyük bir görev düşüyor burada. Çünkü benim çocuğum yapmaz düşüncesi bizi felakete götürür" dedi.

Uyuşturucu ile mücadelenin terörle mücadele gibi ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Kılıç, "Toplumun beraberce yenmesi gereken bir şey bu. Çünkü bakın gerçekten insanın hayatını karartmak için ortada gezinen bir katiller sürüsü var, ben bunlara katiller sürüsü diyorum. Terör neyse aynısı, Cumhurbaşkanımız da bu şekilde dile getirdi. Terörle mücadelenin aynısını uyuşturucuyla mücadele de yapmak durumundayız" ifadelerini kullandı.