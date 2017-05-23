Mardin'de bulunan Dara Antik Kenti'nde restorasyonu yapıldıktan sonra dün turizme açılan tarihi zindanda aşk şarkıları yankılandı.

Mardin'de bulunan Dara Antik Kenti'nde restorasyonu yapıldıktan sonra dün turizme açılan tarihi zindanda aşk şarkıları yankılandı.

Mardin'in 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Oğuz köyünde yer alan ve tarihte yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Dara Antik Kenti'nde, restore edildikten sonra dün açılışı yapılan tarihi zindanda müzik dinletisi yapıldı. Dinletiye, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Dinletide, tarihi zindanda farklı dillerde aşk şarkıları yankılandı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, 1400 yıllık tarihi mezar, sarnıçlar ve zindanların halkın ziyaretine açıldığını belirterek, "Dara ve burada tescilli olan kültür varlıklarımız, gerçekten ülkemiz için bir hazine değerindedir. O nedenle Mardin'e gelen bütün misafirlerin burayı görmelerini arzu ediyoruz. Burada ki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

İl Kültür Müdürü Alaattin Aydın ise "Dara'yı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Dara gibi bakir alanlarımız çok. Mardin kültür açısından geniş bir şehir. Bu kültürü sanatla birleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

(Beril Solmuşgül - Mehmet Salih Keskin / İHA)