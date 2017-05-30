Tarihi toplantının açılış konuşmasını Başbakan yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e gelişinde Cumhurbaşkanlığı forslu Türk bayrağı göndere çekildi. Erdoğan, grup toplantı salonuna girişinde partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken, grubun açılış konuşmasını ise Başbakan Yıldırım yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e gelişinde Cumhurbaşkanlığı forslu Türk bayrağı göndere çekildi. Erdoğan, grup toplantı salonuna girişinde partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken, grubun açılış konuşmasını ise Başbakan Yıldırım yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunda partililere seslendi. Erdoğan'ın Meclis'e gelişinde göndere Cumhurbaşkanlığı forslu Türk bayrağı çekilirken, grup toplantı salonunda da forslu Türk bayrağı yer aldı. Erdoğan, bir süre Meclis Başkanlığı makamında bulundu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve vekillerle yaptığı yaklaşık 15 dakikalık görüşmenin ardından grup salonuna gelen Erdoğan, partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Yerli ve yabancı birçok basın mensubunun grup toplantısını takip ettiği görüldü. Grup toplantısının yapılacağı salon partililer tarafından hınca hınç dolduruldu.

Erdoğan, grup toplantısında, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez AK Parti genel başkanı sıfatıyla bir konuşma yapmış oldu.



TOPLANTININ AÇILIŞINI YAPAN YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Erdoğan'ın kürsüye gelişinden önce ise konuşan isim Başbakan Binali Yıldırım oldu. Toplantının açış konuşmasını yapan ve Genel Başkan Vekilliği görevinde de bulunan Yıldırım, "Grup sizi özledi Sayın Cumhurbaşkanım. 16 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz halk oylamasıyla beraber vesayet döneminden kalan anayasayı büyük ölçüde milletimizin oylarıyla değiştirdik. Bu değişikliklerden 3 tanesi hemen yürürlüğe giren değişikliklerdi. Bunların içerisinden birisi ve en önemlisi seçilen Cumhurbaşkanının partisi ile ilişiğinin kesilme şartının ortadan kaldırılması ve Cumhurbaşkanımızın partisiyle tekrar buluşmasını sağlayan maddedir. Bugün bu maddenin gereği yerine getiriliyor. Aslında daha önce 2 Mayıs'ta ilk adımı attık ve Sayın Cumhurbaşkanımızı, kurucu genel başkanımızı AK Parti ile tekrar kurucusu olduğu partisiyle buluşturduk. Daha sonra 21 Mayıs'ta yaptığımız olağanüstü genel kurulda da Cumhurbaşkanımızı kurduğu ve bugünlere taşıdığı AK Parti'nin genel başkanı olarak seçtik" dedi.

Yeni dönemin atılım dönemi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Yeni dönem ilk günkü heyecanla Türkiye'nin gelecek hedeflerine koşar adımlarla gitme dönemidir. Yeni dönemin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli genel başkanım, değerli yol arkadaşlarım Türkiye 2017 anayasa değişikliğinden sonra yeni bir döneme girmiştir. Bu yeni dönem sürekli güçlü iktidar, daima istikrar demektir. Bu dönemde artık iktidar garanti altına alınmış, istikrar kalıcı hale gelmiştir. Artık, Türkiye'de hiç kimse milletin kayıtsız şartsız iradesini yok sayarak demokrasi dışı girişimlere teşebbüs etmeyecek ve halkın iradesi milletin iradesi her zaman ülke yönetimine hakim olacak. Yeni sistemin özeti budur ve bu da sürekli istikrarı beraberinde getirmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tam anlamıyla yapılacak ilk genel seçimlerde meclis seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılacağı seçimlerde yürürlüğe girmiş olacak ve böylece ülkemizde artık milletin işleri, hizmetleri çok daha hızlı bir şekilde yapılacak. Bürokrasi daha hızlı çalışacak ve Gazi Meclisimiz çok daha güçlenmiş olarak memleketin, milletin ihtiyacını gören yasal düzenlemeleri bir yandan yaparken bir yandan da seçilmiş hükümetin başkanını ve ekibini denetlemek için gerekli çalışmaları ortaya koyacaktır" şeklinde konuştu.



"PARTİMİZİN İLKELERİNE TERS DÜŞECEK HİÇBİR YANLIŞIN İÇİNDE OLMAMAYA GAYRET ETTİM"

Yıldırım, "Son bir yıl içerisinde kurucuları arasında yer aldığım, AK Partimizin Genel Başkanlığı görevini bana tevcih ettiğiniz günden bugüne kadar partimizin ilkelerine ters düşecek hiçbir yanlışın içinde olmamaya gayret ettim ve bizim yol arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı beklentilerini karşılamak için arkadaşlarımızla var gücümüzle çalıştım. Bir yıl kısa bir süre ama bir yıl Türk siyasi tarihinde epeyce gelecek yıllarda konuşulacak yıl olacak. Çünkü, bu yılın en önemli özelliklerinden biri Türkiye Cumhuriyetini yakın tarihte görmüş olduğu darbelerden bir benzerini daha gördü ama Sayın Cumhurbaşkanım bu seferki öncekiler gibi olmadı. Bu sefer darbe karşısında ceketini alıp, şapkasını alıp giden siyasetçiler değil, darbeye darbe vuran bir Cumhurbaşkanı, bir hükümet ve Aziz milleti gördü. Böylece artık Türkiye siyasi tarihinde demokrasi tarihinde darbelere de darbe vurulduğu bir dönem başladı. Vesayetçilerin bundan sonra artık işlerini çok zor olduğunu bu millet gösterdi. O gece yaptığımız çağrı akın akın Anadolu'nun bütün köşesine yayıldı ve millet kadın erkek genç ihtiyar herkes meydanlardaydı. Türkiye'ye geleceğe sahip çıktı böyle bir milletin karşısında şapka alınıp gidilmez şapka çıkarılır. Bu Aziz milletin bir ferdi olduğumuz için hepimiz gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "Hemen darbeden sonra başımızı ağrıtan terör örgütleriyle amansız bir mücadeleye girdik. Fırat Kalkanı ile sınırlarımızın dışından ülkemizi taciz eden bombalarla, füzelerle insanlarımızın hayatını yok eden alçak DEAŞ örgütüne karşı Fırat Kalkanı Harekatını başlattık. Direktifleriniz ile aynı anda 3 terör örgütüyle mücadele eden bir ülke durumuna geldik. FETÖ, PKK diğer yandan ve ülkemizi son zamanlarda canlı bombalarla canını acıtan DEAŞ terör örgütü. Bu örgütlerin hepsiyle mücadelede gösterilen kararlılık sayesinde olumlu sonuçları almış bulunuyoruz. Terör, bu milletin başının belası olmaktan çıkacak. Terör Türkiye'nin gündeminde en alt sıralara inecek. Gece gündüz demeden sınır boylarında, dağda bayırda ülkesi milleti için mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum."

"Bu bir yılın son iki olayı da Ağustos sonrası dünya ekonomik piyasalarında yaşanan dalgalanmadır" diyen Yıldırım, "Bu süreçte de öngörünüzle, ortaya koyduğunuz vicdanla hükümetimiz gerekli tedbirleri almış, dövizdeki dalgalanmaların ekonomimiz için ciddi bir sorun teşkil etmemesi için adımları atmıştır. AK Parti iktidarının kurulduğu günden beri vesayet üreten sisteme karşı değişimine yönelik Cumhurbaşkanlığı sistemi gündeme gelmiş ve MHP ile beraber gerekli adımlar atılmıştır. Çalışmalar iki parti uzmanlarınca bir aylık sürede şekillendirilmiş ve nihayet 9 Aralık 2016'da AK Parti grubunun 316 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığına verilmiştir. Bir ay süreyle komisyon ve genel kurul çalışmalarında AK Parti grubu olarak çok örnek bir çalışma ortaya koyduk. Grubumuz, bir olarak beraber olarak hiç ama hiç tereddüt göstermeden Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bu değişimde büyük bir gayret gösteriş ve nihayet MHP ile AK Parti 20 Ocak tarihi itibarıyla 18 maddeden oluşan değişiklik TBMM tarafından onaylanmıştır" ifadelerini kullandı.

AK Parti grubuna teşekkürlerini sunan Yıldırım, "Bu çalışmalarda büyük bir gayret gösteren parti olmanın, birlikte yol yürümenin en güzel örneğini ortaya koyan AK Parti grubuna huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Artık iş millete gitmektir. Hep söylediğiniz bir şey var, karar söz milletindir ve millet o kararını 16 Nisan'da verdi ve Türkiye'nin geleceğini inşa edebilmek, yönetim sisteminin değişikliğini onayladı. Artık yeni bir dönemdeyiz. Bu dönem yeni sisteminin hazırlıklarını en titiz ve seri şekilde yapılacağı dönem olacak. Siz başımızda olduğunuz sürece Türkiye'nin bugüne kadar nasıl yapılamaz denilen sorunları varsa bunların hepsini teker teker nasıl çözdüysek bütün sorunların üstesinden geleceğiz ve Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracak çalışmaları ortaya koyacağız. Bir kez daha evinize, AK Parti grubuna teşrifinizden dolayı şahsım ve grubum adına şükranlarımızı sunuyorum, hoşgeldiniz, sefa geldiniz" şeklinde konuştu.

(Enise Vural / İHA)