Tarihi tabyada 130 yıl sonra yeniden ekmek pişirdiler

130 yıl önce Osmanlı devleti tarafından yaptırılan Küçük Palandöken Tabyasının içinde bulunan fırını, Atak Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri yeniden yakarak ekmek pişirdiler.

130 yıl önce Osmanlı devleti tarafından yaptırılan Küçük Palandöken Tabyasının içinde bulunan fırını, Atak Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri yeniden yakarak ekmek pişirdiler.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdulhamit döneminde, Palandöken geçidini tutmak için 130 yıl önce yaptırılan Palandöken tabyasının fırını Atak Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri tarafından yeniden yakılarak ekmek pişirildi. 2900 metre yükseklikte bulunan Küçük Palandöken Tabyası, bugüne kadar hiçbir restorasyon görmeden günümüze kadar gelen 16 tabyadan en küçüğüdür. 130 yıllık fırının hiçbir tadilat görmeden halen ekmek pişirildiğini söyleyen Atak Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü başkanı Çetin Bayram, "Şuanda Palandöken geçidini tutan Palandöken dağlarını arkasındaki Küçük Palandöken tabyasının içerisindeyiz. Arkamızda gördüğünüz 130 yıllık fırın halen işlevini devam ettirmektedir. Hiçbir tadilat tamirat görmediği halde halen ekmek pişirilebiliyor. Tabyalarla alakalı duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için buradayız" diye konuştu.

(Selçuk Kaya/İHA)