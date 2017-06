Tarihi Süryani Çarşısı ahır olarak kullanılıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan tarihi Süryani Çarşısı ihmal yüzünden harabeye dönüştü. Bahçesi ahır olarak kullanılan çarşı, restore edilip, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan tarihi Süryani Çarşısı ihmal yüzünden harabeye dönüştü. Bahçesi ahır olarak kullanılan çarşı, restore edilip, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Midyat'ta bulunan ve asırlarca el sanatları ustaları yetiştiren tarihi Süryani Çarşısı, ihmal yüzünden harabeye dönüştü. Yakın tarihe kadar da birçok iş yerinin bulunduğu çarşı da tüm kepenkler kapanırken, bahçesi ahır olarak kullanılıyor. Söz konusu durum, ilçe halkının ve turizmcilerin tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, çarşının restore edilip, turizme kazandırılmasını istiyor.



"TARİHİ DOKUYA SAHİP ÇIKILMALI"

İlçede, çarşının bulunduğu sokakta otel işletmeciliği yapan Vasfi Aslan, "Burası Midyat'ın en eski çarşısıdır. Vali, belediye başkanı ve kaymakamımızdan buraya bir el atmalarını istiyoruz. Burada güzel bir sanat sokağı olabilir, burası her gelen turistin merak edip gezdiği yerdir. Burada bulunan dükkanların restore edilmesi, ışıklandırma yapılması lazım. Yetkililerden bu dokuya sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.



"SANATKARLARI AVRUPA'YA GİTTİ"

Süryani İbrahim Gökinan, Altıntaş köyünden 70'li yıllarda Midyat'a geldiğini ve uzun yıllar çarşıda sobacılık yaptığını belirterek, "Bu çarşı Midyat'ta olan her kesimin ekmek kazandığı, Süryani, Hristiyan, Müslümanların çalıştığı bir yerdi. Midyat Çarşısı otelden başlayıp caddeye kadar uzanan uzun bir yerdir. Bu dükkanlarda kalaycılık, sobacılık ve her sanattan meslek vardı. Süryanilerin çoğunluğu Avrupa'ya gittiler ama az çok daha burada Süryani vardır. Önceden burada sanat vardı. Hem de güzel bir şekilde idare ediliyordu. Fakat bu hale geldi" diye konuştu.



"MİDYAT'IN AÇIK HAVA MÜZESİ"

Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Ayhan Gürkan ise şunları kaydetti:

"Midyat'ın eski çarşısı belki dünyada benzeri olmayan açık bir hava müzesi ama maalesef bugün çok kötü durumda, çok acınacak bir halde. Midyat'ın gelişmesiyle beraber yeni şehirlere sanatlar yeni dükkanlar yapıldığı için orası terk edildi ve sahipsiz kaldı. O yüzden çoğu ahırdır ve çoğunluğu ise yıkılma ile yüz yüze. 20 yıla yakındır o çarşı ahır olarak kullanılıyor. Kültür Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Midyat Belediyesi bir çalışma yapabilir."

