Tarihi Namazgah Tabyalarında iftar açtılar

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca tarihi Namazgah Tabyalarında iftar programı düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca tarihi Namazgah Tabyalarında iftar programı düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan Namazgah Tabyalarında yaklaşık bin kişinin katılımıyla iftar yemeği verdi. İftar yemeğine Eceabat Kaymakamı Bülent Yılmaz, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İftar programı Kur-an'ı Kerim Tilaveti ve Şehitler için edilen dualarla başladı. Daha sonra Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce'nin duasının ardından Ezan'ın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. İftar programında konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale ruhu aynı masayı paylaşabilmek. Aynı masanın etrafında kardeşçe bir arada buluşabilmek. İşte onları unutmadığımızı göstermek adına, onların aziz hatıralarını yad etmek adına, bu akşam ki bu güzel iftar programını tertip ettik. Ecdad vatan için, bayrak için, kutsal değerleri için, bağımsızlığımız için, ölümü göze almaktan, ölüme koşmaktan çekinmedi" diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Abdülkadir Katra Sanat Tiyatro oyuncularının Çanakkale Savaşlarını anlatan mini tiyatro gösterisini sahneledi.

Program Namazgah Tabyasında akşam namazının kılınması ile son buldu.

