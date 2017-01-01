01.01.2017 02:17 Tarihi külliyede Mekke'nin fethi gecesi etkinliği

Hatay'ın Payas ilçesinde tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesinde Mekke'nin fethi etkinliği düzenlendi. Hatay'ın Payas ilçesinde tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesinde Mekke'nin fethi etkinliği düzenlendi.



AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Mekke'nin fethi kutlama etkinliği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ali Yılmaz yaptı.



Geceye konuşmacı olarak katılan Yazar Dr. Senai Demirci, İslam dininin bütün insanlığa huzuru ve kardeşliği getirebilecek yegane nizam olduğunu kaydederek, Mekke'nin Fethi'nin önemini anlattı, 15 Temmuz'da da büyük badireler atlatan Müslüman Türk halkının kudretine değindi.



İlahi ve ezgi sanatçısı Murat Belet ise tarihi külliyedeki fetih gecesinde seslendirdiği gönüllere işleyen birbirinden güzel ilahilerle duygu dolu anlar yaşattı.



Programa Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Akparti Payas İlçe Teşkilatı Yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

