10.02.2017 15:57 Tarihi kilisede 95 yıl sonra ikinci ayin

İzmir'in Çeşme ilçesindeki tarihi Aya Haralambos Kilisesinde, Haralambos'un ölüm yıl dönümü nedeniyle 95 yıl sonra ikinci kez ayin düzenlenirken, ayini Eritre Episkoposu Kyrillos yönetti. İzmir'in Çeşme ilçesindeki tarihi Aya Haralambos Kilisesinde, Haralambos'un ölüm yıl dönümü nedeniyle 95 yıl sonra ikinci kez ayin düzenlenirken, ayini Eritre Episkoposu Kyrillos yönetti.

Çeşme çarşısında bulunan, kültürel amaçlarla kullanılan Aya Haralambos Kilisesinde, geçtiğimiz yıl 94 yıl aradan sonra ilk kez, Ortodoks Patriği Bartholomeos'un yönettiği bir ayin düzenlenmişti. Bu yıl yapılan ayini ise yarımadadan sorumlu Eritre Episkoposu Kyrillos yönetti. Ayin dolayısıyla Yunanistan Sakız Adasından bir grup Yunanlı Çeşme'ye gelirken, Midilli Adasından gelecek olan bir grup Yunanlı ise seferlerin iptal olması nedeniyle Çeşme'deki ayine katılamadı. Ayini izlemeye gelen Ortodoks Yunanlılar, Aya Haralambos anısına mum yakıp, Aya Haralambos'un resmini de öperek dua etti. Eritre Episkoposu Kyrillos'un yönettiği ayini, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer ve Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papouilia da bir süre izledi.

Ayinden önce bir açıklama yapan Eritre Episkoposu Kyrillos, günün anısına ayin yaptıkları Aya Haralambos'un 1700'lü yıllarda öldürüldüğünü belirterek, "10 Şubat'ta yaptığımız bu ayin, ölümünün yıl dönümü nedeniyle gerçekleştiriliyor. Manisa'da Hristiyan olmuştu. Yine Manisa'da Papaz oldu. Daha sonra da Romalı putperestler tarafından şehit edildi. Kendisi çok mucizevi bir insandı. Hasta insanları tedavi eden mucizevi güce sahipti. Ayrıca hayvanları da tedavi etmiş, mucizevi gücüyle onları iyileştirmişti. O nedenle bu bölgedeki Hristiyanlar onu çok seviyordu. Bölgedeki bütün hastaneler, Aziz Haralambos adıyla anılırdı. İzmir'de, Ayvalık'ta, Çeşme'de ve Tire'de bulunan hastaneler, Aziz Haralambos Hastanesi'ydi. İnsanlara şifa veren birisiydi. Aziz Haralambos'un Metropolitliği de Çeşme'deydi. Ayrıca kendisinin kemikleri de Çeşme'deydi. Bu Kilise'de, resmini gördüğünüz ikonunun gerçeği ve kemikleri vardı. Çeşme'den göçen Yunanlılar, iki Türk ile birlikte bunları alarak Sakız Adası'na götürdüler. Şu anda Aya Haralambos'un gerçek ikonu ve kemikleri, Sakız Adası'ndaki Aya Haralambos Kilisesi'nde bulunuyor" diyerek Aya Haralambos hakkında bilgi verdi.

(İsa Atagöz/İHA)

