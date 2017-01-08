08.01.2017 14:24 Tarihi kentin 'Sinekli Bakkal'ı

Mardin'de Müze Müdürlüğünün de desteğiyle Halide Edip Adıvar'ın ünlü romanından esinlenilerek 'Sinekli Bakkal' adı verilen 65 yıllık bakkalda vatandaşlara kütüphane hizmeti veriliyor. Bakkaldan alışveriş yapan vatandaşlar, raflarda bulunan yaklaşık bin kitaptan istediğini 15 günlüğüne ödünç alabiliyor. Mardin'de Müze Müdürlüğünün de desteğiyle Halide Edip Adıvar'ın ünlü romanından esinlenilerek "Sinekli Bakkal" adı verilen 65 yıllık bakkalda vatandaşlara kütüphane hizmeti veriliyor. Bakkaldan alışveriş yapan vatandaşlar, raflarda bulunan yaklaşık bin kitaptan istediğini 15 günlüğüne ödünç alabiliyor.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Kent Müzesi Sokağı'nda bulunan 65 yıllık "Basut Bakkaliyesi", adını Halide Edip Adıvar'ın ünlü romanından esinlenerek "Sinekli Bakkal" olarak değiştirdi. Daha sonra bakkalın raflarına Müze Müdürlüğünün de desteğiyle yaklaşık bin kitap yerleştirildi. Bakkaldan alışveriş yapan vatandaşlara 15 günlüğüne ödünç kitap veriliyor. Vatandaşlar, tıpkı kütüphanelerde olduğu gibi okudukları kitapları getirip yenisini alabiliyor. Borç defterinin de tutulduğu bakkalda veresiye kültürü ayakta tutulmaya çalışılıyor.

Bakkalın 65 yıl işleten babası İzzet Basut'tan (85) kendilerine devredildiğini anlatan Murat Basut, "Burada mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buraya gelen turistler bu bakkalda bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Sinekli Bakkalımızda bine yakın kitabımız var. İsteyenlere bilgilerini deftere yazıp kitap veriyoruz. 15 gün süreyle okuyup geri getiriyorlar. Kendi merakımdan dolayı burayı Mardin Müzesinin katkılarıyla kütüphaneye dönüştürdük. Buraya gelen mahalle sakinlerimizde de kitap okuma merakı oluşturduk. Günde 20-30 kitap dağıtıyoruz. Müşterilerimize 'Al götür, oku getir' sloganı ile kitap okumayı sevdiriyoruz" dedi.



"TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Mardin Kent Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan ise, Müze Sokağı'nda müzeye komşu bakkal dükkanında ömrünü mahalle sakinlerine hizmet vererek geçiren İzzet Basut'un çocuklarının kitap okuma merakını gözlemleyince bu projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Erdoğan, "Müze etkinliği kapsamında mahallede 65 yıllık bir geçmişi olan bakkal dükkanının raflarını kitaplarla donattık. Mahalledeki insanların alışveriş yaptığı bir alan. Mahalle sakinleri tarihi sokakta hem bakkal nostaljisini yaşıyor hem istedikleri kitabı okuyor. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken bir mekan oldu. Halide Edip Adıvar'ın ünlü 'Sinekli Bakkal' romanından esinlendik ve tabelamızı oluşturduk. Şuan yaklaşık olarak bine yakın kitabımız var. Mahalle sakinleri bakkaldan hem alışveriş yapabiliyor hem de beğendikleri kitabı alıp okuyabiliyorlar. Kitaplara yoğun ilgi olması sevindirici. Sinekli Bakkalımıza civar köylerden organik ürünler geliyor. Onun dışında manav hizmetini veriyor. Bakkal esnafının bir kültürü vardır, bakkalda 'Yok denmez, yarın gelecek' denir. Ve ertesi gün o ürün getirilir. Bu bakkalda bakkal defteri tutuluyor, veresiye kültürü de devam ediyor. O nedenle parası olmayan insanların bile alışveriş yapabildiği o eski geleneksel kültürümüzün yaşayan örneklerinden birisidir" diye konuştu.

Erdoğan, bakkalın kütüphanesinin zenginleşmesine destek vermek isteyenlerin Müze Müdürlüğüne başvurabileceğini de kaydetti.

(Neriman Çelebi / İHA)

