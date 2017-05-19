Tarihi kalede gökkuşağı resitali

Gaziantep'in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kale-i Zerrin üzerinde çıkan gök kuşağı, muhteşem görüntüsü ile gözlerin pasını sildi.
Gaziantep'in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kale-i Zerrin üzerinde çıkan gök kuşağı, muhteşem görüntüsü ile gözlerin pasını sildi. Araban ilçesi kent merkezinde akşam saatlerinde kısa süreli yağan yağmurun ardından açan güneşle birlikte gökkuşağı çıktı. tarihi Raban Kale-i Zerrin üzerinden Hafif yağan yağmur sonrası güneşin açmasıyla çıkan gökkuşağı net bir şekilde gözlendi. Tarihi Raban Kale-i Zerrin'in hemen yanından çıkan kaleyi saran gökkuşağı muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gözlerin pasını silen manzaraya hayran kalan vatandaşlar, eşsiz manzarayı fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile kaydetti. (Ayten Işık / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.