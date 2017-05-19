Tarihi kalede gökkuşağı resitali

Gaziantep'in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kale-i Zerrin üzerinde çıkan gök kuşağı, muhteşem görüntüsü ile gözlerin pasını sildi.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kale-i Zerrin üzerinde çıkan gök kuşağı, muhteşem görüntüsü ile gözlerin pasını sildi.

Araban ilçesi kent merkezinde akşam saatlerinde kısa süreli yağan yağmurun ardından açan güneşle birlikte gökkuşağı çıktı. tarihi Raban Kale-i Zerrin üzerinden Hafif yağan yağmur sonrası güneşin açmasıyla çıkan gökkuşağı net bir şekilde gözlendi. Tarihi Raban Kale-i Zerrin'in hemen yanından çıkan kaleyi saran gökkuşağı muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gözlerin pasını silen manzaraya hayran kalan vatandaşlar, eşsiz manzarayı fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile kaydetti.

(Ayten Işık / İHA)