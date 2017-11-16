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Tarihi hamam onarılmayı bekliyor
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Tarihi hamam onarılmayı bekliyor

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünde Osmanlı dönemine ait tarihi 3 kubbeli hamam onarılmayı bekliyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünde Osmanlı dönemine ait tarihi 3 kubbeli hamam onarılmayı bekliyor.
Osmanlı Devletinin kurulduğu Söğüt'ün Tuzaklı köyünde bulunan ve yapımı Geç Dönem eserlerinden bir olarak tahmin edilen tarihi hamam onarılmayı bekliyor. Hamam tarihi hakkında bilgi veren Tuzaklı Köyü Muhtarı Mehmet Ergin, köyde yaşayan yaşlılardan duyduklarına göre hamamın 1600-1700 yıllarda yapıldığını belirtti. Ergin, "Ama net bir tarih yok. Çünkü hamamla ilgili bir kitabeye rastlamadık. Hamam Osmanlı mimarisi ile yapılmış, 3 kubbeli bir hamam. Bu hamam zamanında köyümüzün en büyük hamamı imiş. 1800 yıllarının sonlarında kaynaklara göre bu yörede 27'ye yakın hamam var olduğu bilinenler arasında. Bu hamam 1970 yıllara kadar hizmet vermiş. Daha sonra teknolojinin ilerlemesiyle kullanılmamış. Bu tarihi hamamı yetkililerden restore edilerek yeniden hayat bulmasını istiyoruz. Bizler içinde ve dışında biriken otların ne kadar da temizliği yapsak hamam eski olduğu için bir kaç dış cephesinde yıkılmalar meydana gelmiş. Bizim köyümüz bir Osmanlı köyüdür. Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar içerisinde yer alıyoruz. Bu hamama sahip çıkarak, yıkılmasını önleyelim. Köyümüz tarihi açıdan büyük bir öneme sahip. 1299 yılında Osmanlı Devleti kurulmadan 34 yıl önce Selçuklu Devleti zamanında yapılan Osmanlı Devletinin kurulduğu yıllarda Dursun Fakıh zamanında tadilatı yapıldığından Şıh Dursun İl-Fakih Cami hala ibadete açık. Selçuklu Devletine dayanan Şıh Dursun İl- Fakih Cami orijinalliğini koruyor. Bu hamamı yetkililer tarafından tadilat yaparak hizmete kazandırılmasını istiyoruz" dedi.
(Cem Kaan Toka/İHA)
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