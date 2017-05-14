Tarihi eser kaçakçıları polise takıldı

Türkiye'den Bulgaristan'a tarihi erer kaçakçılığı ihbarı alan polis, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Bulgaristan'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 7 zanlıyı gözaltına aldı. Bulgaristan'a kaçırılması planlanan kılıç, kadın heykeli, çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan'a tarihi erer kaçakçılığı ihbarı alan polis, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Bulgaristan'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 7 zanlıyı gözaltına aldı. Bulgaristan'a kaçırılması planlanan kılıç, kadın heykeli, çok sayıda sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Bulgaristan Emniyet makamlarıyla ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu, tarihi eser kaçakçılığı suçu ile ilgili olarak 12 Mayıs 2017 tarihinde Bulgaristan polisiyle eşzamanlı olarak Tekirdağ'da 3, İstanbul'da 3 ve Çanakkale'de 1 kişi olmak üzere 7 şahsa arama, yakalama ve gözaltına alma işlemi yapıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, adli mercilerden alınan kararla yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bulgaristan'a kaçırılması planlanan tarihi eserlerin yakalanması için düzenlenen operasyonlar kapsamında, Alparslan K. isimli şahsın İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi 1. Erdem Sokaktaki adresinde 4 adet açık yeşil renkli sikke dökümlerinde kullanıldığı düşünülen kalıplar ele geçirildi. Aynı şahsın Kartal Soğanlık Yenimahalle Halide Edip Sokaktaki bir apartmandaki dairesinde yapılan aramalarda ise, 1 adet üzerinde Arapça ve değişik çiçek motifleri bulunan sap bölümü ağaç olabileceği değerlendiren kılıç ve kılıca ait uç tarafında kurt başı figürü bulunan metal kılıf, üzerinde Osmanlı tuğrası olduğu değerlendirilen sarı renkli 11 adet sikke, küçük boyutlarda Osmanlı tuğrası bulunan 8 adet sikke, 1 adet yeşil ve toprak renkli yuvarlak metal parça, 1 adet sarı renkler üzerinde yabancı dilde yazı bulunan dört kollu kare figürlü yuvarlak metal parça, 1 adet üzerinde dişler bunlar koyu gri renkli yuvarlak ahşap olduğu değerlendirilen parça, 1 adet Osmanlı tuğrası figürü bulunan siyah renkli metal sikke, 2 adet siyah renkli üzerinde değişik figürler bulunan sikke olduğu değerlendirilen metal parça, 2 adet yuvarlak üst kısmında delik bunlar koyu renkli sikke olduğu değerlendirilen metal parça, 1 adet siyah renkli yuvarlak üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan sikke olduğu değerlendirilen metal parça, 1 adet yuvarlak düz kısmında küçük delik bulunan üzerinde haç resmi bulunan gri renkli yuvarlak sikke olduğu değerlendirilen parça, 1 adet orta kısmına kadar kesilmiş üzerinde değişik ibareler bulunan metal parça, 1 adet sarı renkli yuvarlak tek tarafında Osmanlıca ibareler bulunan metal parça, 1 adet yuvarlak bir tarafında erkek resmi bulunan kulplu metal parça, 1 adet gri beyaz renkte değişik figürler bulunan metal parça, 1 adet toprak renkli oturan çıplak kadın heykeli ele geçirildi.

