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Tarihi Birgi'deki 10 iş yerinde hırsızlık şoku
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Tarihi Birgi'deki 10 iş yerinde hırsızlık şoku

İzmir'in Ödemiş ilçesinin tarihi mahallelerinden Birgi'de, hediyelik eşyaların ve yöresel ürünlerin satıldığı 10 iş yeri hırsızlarca soyuldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinin tarihi mahallelerinden Birgi'de, hediyelik eşyaların ve yöresel ürünlerin satıldığı 10 iş yeri hırsızlarca soyuldu.

Ödemiş ilçesindeki Birgi Mahallesine 1 kilometre uzaklıktaki iş yerlerinde hırsızlık olayı yaşandı. Tarihi mezarlığın karşısında bulunan hediyelik eşyaların ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. 10'a yakın iş yerine giren hırsızlar, bazı eşyaları çalıp dükkanları dağıttı. Olay sonrasında iş yeri sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu. İş yeri sahiplerinden Çağatay Mutlu, hırsızların bir an önce yakalanması istedi. Mutlu, "İmam-ı Birgivi hazretlerinin de mezarının bulunduğu bu mezarlığımız manevi değer olarak bölgemizde büyük önem taşımaktadır. Yurt içi ve yurt dışından bölgemize gelen birçok turist burayı ziyaret ederek dualarını ederler. Mezarlığımızın karşısında hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin satıldığı mini dükkanlarımız var. Bu dükkanlarımız da hırsızlık olayı yaşandı. Maddi hasarlarımız var jandarma ekipleri bir takım tespitlerini yaptı. Esnaf olarak mağdur olduk. Bizler buraya yetkililer tarafından mobese kamerası istiyoruz. Böylesine manevi ve yöresel güzelliklerin olduğu bir alanda yaşadığımız olay üzücü" dedi.
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