Tarihi ahşap cami gerdanlığına kavuştu

Bursa'nın tamamen ahşaptan yapılmış 5 tarihi camisinden biri olan İnikli Camii, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

Bursa'nın tamamen ahşaptan yapılmış 5 tarihi camisinden biri olan İnikli Camii, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

İznik'in İnikli Mahallesi'nde yer alan tarihi caminin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, İlçe Belediye Başkanı Osman Sargın, İnikli Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Şahin ve vatandaşların katıldığı törenle teravih namazı öncesinde yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, törende yaptığı konuşmada, baştan sona yenilenen caminin hayırlı olmasını diledi. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'da önemli bir yatırımı daha hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Altepe, 18. yüzyılda yapılan eser hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmasında İnikli Camii'nin Bursa'da sadece 5 tane bulunan ahşap yapılı ibadet merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Altepe, "Caminin ilk günkü haline kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bölgemiz ve insanımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

