Tarihe yolculuğa çıkaran çeşmeler

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun yapılan çeşmeler, hem susuzluğu gideriyor hem de tarihi bir yolculuğu çıkarıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun yapılan çeşmeler, hem susuzluğu gideriyor hem de tarihi bir yolculuğu çıkarıyor.

Tekkeköy Belediyesi tarafından ilçenin bazı noktalarına Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşmeler yapılıyor. Yaklaşık 15 tane yapılması düşünülen çeşmelerin 5'i tamamlanmış durumda. Özellikle şehrin merkezinde yapılan ve kaynak sularından beslenen çeşmeleri vatandaşlar yoğun bir şekilde kullanıyor. Yoldan geçenlerin, susayanların ağzında güzel bir tat bırakan çeşmeler, insanları bir anlığına eski zamanlara götürüyor. Sadece su içmekle kalmayan bazı vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri su kaplarıyla çeşmeden su alarak evlerinin yolunu tutuyor.

Tarihi dokuyu güçlendirmek için çeşmeleri yaptıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Şeyh Yusuf Zeynüddin Hazretleri'nin ismini verdiği bu ilçede tarihi dokuda böyle bir eksiklik hissettik. Bundan dolayı ilçemizin çeşitli yerlerinde 15 adet Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun; tarihi ve kültürel zenginliğimizi yansıtacak çeşme projesini hayata geçirdik. Bunların 4-5 tanesini tamamladık. Diğer çeşmelerimizi de tamamlayıp insanlık tarihi kadar eski olan bu ilçeyi ziyaret eden insanlara tarihi havayı yaşatalım istiyoruz" dedi.

(Kenan Akyüz / İHA)