Tarih netleşti! 2 Nisan'da referandum...

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişiklik teklifinin Meclis'teki görüşmeleri sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandum hazırlıklarına başladı. YSK'nın 2 Nisan tarihine göre hazırlık yaptığı bildirildi.

PUSULALAR KAHVERENGİ VE BEYAZ

Sabah'ın edindiği bilgiye göre YSK, referandum sürecini yönetmek için 30 genelge hazırladı. Referandum kararı Resmi Gazete'de yayımlanır yayınlanmaz düğmeye basılacak ve bu genelgeler yürürlüğe girecek. Genelgelerde sandık görevlileri; güvenlik, referandum süreçleri belirlendi. YSK, örnek oy pusulası da hazırladı. Referandumda yasa gereği beyaz 'evet', kahverengi 'hayır' anlamındaki pusulalar kullanılacak.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kanun hükmünde kararname kapsamında yurt dışındaki seçmenler için yerleşik adres bildirme zorunluluğu kaldırıldı. CHP, bunun seçim yasası değişikliği anlamına geldiğini, Anayasa gereği referandumda bunun uygulanmayacağını belirterek YSK'ya başvurdu. YSK, "KHK ile seçim kanunlarında değil, Nüfus Kanununda değişiklik yapılmıştır " denilerek ret kararı verildi. Böylece adres bilgisi olmayan yurt dışındaki seçmenlerin kimlikleri ile oy kullanmasının yolu açıldı.