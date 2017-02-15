AB' ye giriş için ne çok duyardık...

"Tarih için tarih" lafını...

Komik bulurdum, hayali- ütopik olduğunu haykırırdı sanki bu olayın bize... Çok da önemsememek lazım geldiğini tarih gösterdi neticede çok şükür...



Tarih... Gerçek anlamında... Heredot ' tan bu yana bazen menkibevi bazen nesnel bazen tamamen uydurmasyon bir şekilde hayatımızın eğitim- öğretim faaliyetlerimizin zihinlerimizin inşasısın çok önemli unsurlarından... Bazen aşağılık kompleksi aşılamak üzere kurgulanmış çünkü; bazen de ırkçılık yapsın diye yeni nesiller, gizli veya açık kin ve nefret tohumları ekip durmuş... Bunu biliyoruz...

Bu yüzden belki de ünlü diktatörler eskinin vakanüvisleri gibi birtakım insanları almışlar yanlarına, birebir yazdırmışlar hayallerindeki olayları...

Ya da Alman tarihçi veya ajan Hammer gelip Osmanlı tarihi yazmış bize cilt cilt... Hayırsever oldukları için ilgilenmiyorlar Batılılar tabi ki tarihimizle medeniyetimizle...Haremi örneğin hep Batılılar arsız fantezilerindeki gibi anlatmışlar bilinçli olarak... Oysa görmeden namaz kılan bir hanımı , haremde namaz kılan kadınların tablosunu çizmişler ve hanımların erkeklerinki gibi tekbir aldıkları dikkat çekmiş sonuçta...

Hayret ederim hep....Bir Dersimli nasıl okumuştur tarihi ki özür diledi diye RTE' yi suçlarken aynı olayda partisi CHP ' yi sütten çıkmış ak kaşık zannedebilir?

Bir Türk dünyaya bedeldir veya Türk' ün Türk' ten başka dostu yoktur sözleri kurtuluş savaşındaki Pakistanlı kardeşlerimizin yardımlarını veya İş bankasının kuruluş sermayesini açıklayamaz tabi...

Tarih kitaplarımızda revizyon şart... Birdirdir oynarken asla eğilmezdi gibi ifadelerden arınmış nesnel tarih yazacak cesur isimlere ihtiyacımız var bizim...

Tarih için tarih çok mühim... Bizi tv dizilerine mahkum eden bu sistem değişmeli... Reyting uğruna kaybetmeyelim en değerlilerimizi diye...

Nüket Belsan Taşören