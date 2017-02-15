Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Nüket Belsan Taşören

Tarih için Tarih

AB' ye giriş için ne çok duyardık...
"Tarih için tarih" lafını...
Komik bulurdum, hayali- ütopik olduğunu haykırırdı sanki bu olayın bize... Çok da önemsememek lazım geldiğini tarih gösterdi neticede çok şükür...

Tarih... Gerçek anlamında... Heredot ' tan bu yana bazen menkibevi bazen nesnel bazen tamamen uydurmasyon bir şekilde hayatımızın eğitim- öğretim faaliyetlerimizin zihinlerimizin inşasısın çok önemli unsurlarından... Bazen aşağılık kompleksi aşılamak üzere kurgulanmış çünkü; bazen de ırkçılık yapsın diye yeni nesiller, gizli veya açık kin ve nefret tohumları ekip durmuş... Bunu biliyoruz...
Bu yüzden belki de ünlü diktatörler eskinin vakanüvisleri gibi birtakım insanları almışlar yanlarına, birebir yazdırmışlar hayallerindeki olayları...
Ya da Alman tarihçi veya ajan Hammer gelip Osmanlı tarihi yazmış bize cilt cilt... Hayırsever oldukları için ilgilenmiyorlar Batılılar tabi ki tarihimizle medeniyetimizle...Haremi örneğin hep Batılılar arsız fantezilerindeki gibi anlatmışlar bilinçli olarak... Oysa görmeden namaz kılan bir hanımı , haremde namaz kılan kadınların tablosunu çizmişler ve hanımların erkeklerinki gibi tekbir aldıkları dikkat çekmiş sonuçta...
Hayret ederim hep....Bir Dersimli nasıl okumuştur tarihi ki özür diledi diye RTE' yi suçlarken aynı olayda partisi CHP ' yi sütten çıkmış ak kaşık zannedebilir?
Bir Türk dünyaya bedeldir veya Türk' ün Türk' ten başka dostu yoktur sözleri kurtuluş savaşındaki Pakistanlı kardeşlerimizin yardımlarını veya İş bankasının kuruluş sermayesini açıklayamaz tabi...
Tarih kitaplarımızda revizyon şart... Birdirdir oynarken asla eğilmezdi gibi ifadelerden arınmış nesnel tarih yazacak cesur isimlere ihtiyacımız var bizim...
Tarih için tarih çok mühim... Bizi tv dizilerine mahkum eden bu sistem değişmeli... Reyting uğruna kaybetmeyelim en değerlilerimizi diye...
Nüket Belsan Taşören

  YORUM YAP / YORUM OKU
NÜKET BELSAN TAŞÖREN DİĞER YAZILARI
15 ŞUB
2017
Tarih için Tarih
11 ŞUB
2017
Siyasette İntihar Psikolojisi
9 ŞUB
2017
İstikbal marşını kim yazdı?
7 ŞUB
2017
Vakıf yurtları
5 ŞUB
2017
Mutfakla gardırop arasında
2 ŞUB
2017
Barış Manço'dan ilhamla...
30 OCA
2017
Doğmamış çocuğa masal
28 OCA
2017
Referandum mülahazaları ve sandık fetişızmi
23 OCA
2017
Ben olsaydım
21 OCA
2017
Pozitif Ayrımcılık/ Şafak Pavey ve Nefret Suçları
15 OCA
2017
Evlilikte denklik meselesi yahud hasan boğuldu
13 OCA
2017
Beyaz Türkler rahatsız
8 OCA
2017
Renkli camda biz
7 OCA
2017
Hafıza nisyan ile malüldür
5 OCA
2017
Rastgele Cümlelerim
2 OCA
2017
Baykuşlara Akbabalara İnat
28 ARA
2016
Hayali Cihan Değer
26 ARA
2016
Amentü
22 ARA
2016
Barış gönüllüleri inince sırça köşkünden
9 ARA
2016
Yok edin insanın insana kulluğunu
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya'dan flaş açıklama! Savaşa hazır olun
Rusya'dan flaş açıklama! Savaşa hazır olun
Sıla'nın son durumu nasıl kaza yaptı!
Sıla'nın son durumu nasıl kaza yaptı!
İşte AK Parti'nin elindeki son anket!
İşte AK Parti'nin elindeki son anket!
ÖSYM'den o iki sınava referandum ayarı!
ÖSYM'den o iki sınava referandum ayarı!
Bahçeli Meral Akşener'e çok fena saydırdı!
Bahçeli Meral Akşener'e çok fena saydırdı!
El Bab'da DAEŞ, Türk askerine bombalı araçla saldırdı!
El Bab'da DAEŞ, Türk askerine bombalı araçla saldırdı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Gökçek'in olay olan paylaşımı 'Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz'
Gökçek'in olay olan paylaşımı 'Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz'
İsrail yeniden işgal hazırlığında: Batı Şeria ilhak edilsin!
İsrail yeniden işgal hazırlığında: Batı Şeria ilhak edilsin!
BBP'den referandum kararı!
BBP'den referandum kararı!
Rusya: Kırım'ı geri vermeyiz!
Rusya: Kırım'ı geri vermeyiz!
Boğaz'a İstanbul Tüneli Projesi geliyor!
Boğaz'a İstanbul Tüneli Projesi geliyor!
Şehit yakınlarına sınavsız üniversite!
Şehit yakınlarına sınavsız üniversite!
El Bab'da DAEŞ, Türk askerine bombalı araçla saldırdı!
El Bab'da DAEŞ, Türk askerine bombalı araçla saldırdı!
ÖSYM'den o iki sınava referandum ayarı!
ÖSYM'den o iki sınava referandum ayarı!
İşte AK Parti'nin elindeki son anket!
İşte AK Parti'nin elindeki son anket!
Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket!
Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket!
Fransa: Ortaya çıkan vandalizm kabul edilemez!
Fransa: Ortaya çıkan vandalizm kabul edilemez!
Beykoz'da kuyuya düşen köpek 11 gün sonra kurtarıldı!
Beykoz'da kuyuya düşen köpek 11 gün sonra kurtarıldı!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English