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'Tarih boyunca yalan söylediler, yine söylüyorlar'
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'Tarih boyunca yalan söylediler, yine söylüyorlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 'Şimdi 'Cumhurbaşkanı istediği zaman meclisi fesih edecek' diyorlar. Vallahi yalan, billahi yalan, tallahi yalan. Tarih boyunca yalan söylediler bir kez daha yalan söylüyorlar' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Şimdi 'Cumhurbaşkanı istediği zaman meclisi fesih edecek' diyorlar. Vallahi yalan, billahi yalan, tallahi yalan. Tarih boyunca yalan söylediler bir kez daha yalan söylüyorlar" dedi.
AK Parti Düzce İl Teşkilatı İl Danışma Meclisi Toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, iki başlılığın zaman zaman sıkıntılar meydana getirdiğini belirterek "Recep Tayyip Erdoğan halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ve zaman zaman iki başlılık bir sıkıntı meydana getiren bir durum var, bir tablo var Türkiye'de. Artık buna bir nihayet verelim Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile ilgili bir değişiklik yapılması arzu ediliyorsa bizde size destek vermeye hazırız diyerek bir konuşma yaptı. Ve devamında AK Parti İle MHP genel başkanları bir araya gelmek suretiyle bir komisyon kuruldu iki parti arasında. Zaman zaman Kılıçdaroğlu da bu toplantılara davet edildi. Görüşmelere davet edildi katkı sağlaması adına. Maalesef Kılıçdaroğlu her zaman ülke yararına olan işlerde hep kendisini kenara çekmiş, ülkenin şerrine olan işlerde hep ön plana çıkmışsa bu çalışmada da maalesef ülkenin hayrına olacak çalışmanın içerisinde olmadı" dedi.
"Muhalefet partilerin yalanına inanmayın" diyen Mustafa Ataş, "Şimdi diyorlar ki Cumhurbaşkanı istediği zaman meclisi fesih edecek. Vallahi yalan, billahi yalan, tallahi yalan. Tarih boyunca yalan söylediler bir kez daha yalan söylüyorlar. Açın anayasa teklifi metnini okuyun bir tane bir yerde fesih diye bir kelime var mı? Değerli arkadaşlar bu sistemde Cumhurbaşkanı eğer çalışmalarda bir aksaklık olur seçime gitme zorunluluğu olursa Cumhurbaşkanı da meclisle birlikte seçime gitmek zorunda. Meclise daha fazla denetim yetkisi veriliyor. Bundan sonra meclis sadece yasama ve denetleme işi ile uğraşacağından dolayı mecliste muhalefet partisinin de kendi ili için yasa teklifi olursa meclisten rahatlıkla geçme imkanına kavuşuyor. Cumhurbaşkanı şimdiye kadar sorumsuz sadece vatana ihanet yargılanıyordu şimdi yeni düzenlemede Cumhurbaşkanına da hesap sorma soruşturma açma yetkisi getiriliyor. İşte gerçek demokrasi bu. Arkadaşlar sokakta konuşanların hele muhalefet partilerin yalanlarına asla inanmayın. Açın anayasa metnini okuyun. Meclisten geçen şeklini okuyun" diye konuştu.
Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.
(Ali Yıldız/İHA)
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