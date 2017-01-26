Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, tarihe Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçtiklerini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, tarihe Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçtiklerini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında sahasında Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 9 puanla grubu 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer hem kupaya hem de Avni Aker'e veda etti.
Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Ersun Yanal, tarihe Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçtiklerini belirterek, "Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maçımızı oynadık. Trabzonspor'un kurulduğu günden bugüne olan ve daha öncesinden başarılara imza atılan mekanımıza, ruhun büyüdüğü ve yeşerdiği, çok önemli bir değerin ismini taşıyan stadımıza kazanarak veda etmemiz önemliydi. Herhangi bir şekilde sonuca etki etmeyecek karşılaşma olsa da bizim için anlamlı galibiyet oldu" dedi.
Tarihe geçecek bir galibiyet aldıklarına belirten Yanal, "Tarihe biz son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçeceğiz. Bu yüzden çok mutluyuz. Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak. Oyunculara bugünkü oyun tutumundan ve istekli futbol oynadıklarından dolayı teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

ATİKER KONYASPOR CEPHESİ
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Avni Aker Stadı futbol tarihinin en önemli mabetlerinden birisi olduğunu belirterek, Trabzonspor'un kazanarak buraya veda etmesi, tarihe doğru bir şekilde geçtiğini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmalarına rağmen gruptan çıkma başarası gösteren Atiker Konyaspor'da Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan son maça vurgu yaptı.
Kocaman, "Belki de futbol hayatım boyunca bu akşamki maç duruma en uygun skorlardan biri oldu. Trabzonspor bugün çok fazla pozisyona girdi. Çok uyumlu bir takım olarak görünmedik. Özellikle ilk yarıda acemice hatalar yaptık. Trabzonspor'un bu pozisyonlardan sadece birini değerlendirmiş olması bizim adımıza bir şanstı. Avni Aker Stadı futbol tarihinin en önemli mabetlerinden birisiydi. Trabzonspor'un kazanarak buraya veda etmesi, tarihe doğru bir şekilde geçti. Dolayısıyla çok fazla içimizi acıtmayan skorlardan biri oldu. Trabzonspor'u tebrik ediyorum" dedi.
Kocaman, Trabzonspor'un rakibi önde karşılamak isteyen ve ön tarafa çok fazla oyuncu gönderen bir takım olduğunu belirterek, "Dolayısıyla geri dönüşlerde sıkıntı yaşamamak için taktik faullerle durdurmak istiyorlar. Bu doğal bir şey, buna itirazımız yok. Zaman zaman biz de bunu istiyoruz ancak taktik fauller biraz gaddar faullere doğru gidiyor. Surata ve bileklere çok sert fauller yapılıyor. Bu doğru değil. Burada oynadığımız ilk maçta da bunu yaşamıştık. Bunu biz de yaparsak bizim için de doğru değil" şeklinde konuştu.
(Gökmen Şahin - Ozan Köse /İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da kar yağışı
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
35 saniyede 23 telefon çaldı
20 kaçak göçmen yakalandı
O anne ve babaya tutuklama talebi
'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ORC'nin referandum anketi: 7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor!
ORC'nin referandum anketi: 7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor!
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı
Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
35 saniyede 23 telefon çaldı
35 saniyede 23 telefon çaldı
20 kaçak göçmen yakalandı
20 kaçak göçmen yakalandı
O anne ve babaya tutuklama talebi
O anne ve babaya tutuklama talebi
'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'
'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'
İlk yarıda 2 gol vardı
İlk yarıda 2 gol vardı
Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Trump: 'Meksika parayı ödemezse...
Trump: 'Meksika parayı ödemezse...
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmeleri değerlendirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmeleri değerlendirdi
Sokağa çıkma yasağının olduğu mahalleden mühimmat çıktı
Sokağa çıkma yasağının olduğu mahalleden mühimmat çıktı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English